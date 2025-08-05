Дизайнер перечислила мелочи, которые портят ваш интерьер

Элегантный интерьер — это не только свежий ремонт и модная мебель, но и внимание к деталям повседневной жизни. И старенькая квартира может выглядеть стильно, если владелец умеет вычислить «лишние» вещи, которые создают визуальный шум, и выбрасывает их без сожаления. Ну а если жалко отвозить на помойку, можно и на барахолку, да и на дачу сослать их будет логичнее, чем нагромождать в жилье «все, что накоплено непосильным трудом».

Владелец сети студий мебели по индивидуальным заказам и дизайна интерьера Ольга Семенова в беседе с WomanHit перечислила нюансы, которые могут мгновенно испортить впечатление от самой дорогой и оборудованной по последнему слову квартиры.

Мелочь, а неприятно

Привыкли коллекционировать сувениры, магнитики, статуэтки из путешествий, или надаренные родственниками фоторамки с подсвечниками? Конечно, памятные вещицы можно и нужно хранить, но не на виду.

«Это не добавит уюта, а создаст ощущение беспорядка и захламленности, нивелируя все усилия по созданию единого стиля. Умеренность в декоре — ключ к гармонии, все предметы должны соответствовать общему стилю комнаты», — поясняет эксперт.

Безвкусица на окнах

Шторы тоже требуют своевременного обновления. Устаревшие занавески с ярким принтом могут сильно удешевить вид квартиры. То же касается и жалюзи. Потемневшие от времени «советские» варианты не годятся.

«Правильно подобранные шторы способны преобразить интерьер, визуально увеличив высоту потолков, если повесить их высоко. Отдавайте предпочтение лаконичным вариантам, подходящим именно вашему пространству», — говорит Ольга Семенова.

Полотенца не в тон

Как ни странно, даже тканевые салфетки и полотенца способны внести сумятицу в интерьер. Их необходимо подбирать в тон мебели, стенам, шторам и подушкам на мягкой мебели.

«Лучше использовать однотонные изделия или варианты с неброским принтом, которые гармонично впишутся в стилистику», — продолжает дизайнер.

Зелень и сухоцветы

Комнатные растения и цветы могут как украсить, так и испортить интерьер. Важно следить за их состоянием и гармонично вписывать в общую концепцию.

Кухонный «арт-хаус»

Разнокалиберная посуда, выставленная на столешнице или плите, портит вид кухни, особенно кухни-гостиной. Остатки еды в кастрюлях и сковородках также не добавляют аккуратности.

Зеркала с отпечатками пальцев

Стеклянные и зеркальные поверхности, привносящие свет и воздух, требуют идеальной чистоты. Пятна, разводы и отпечатки пальцев сводят на нет всю их красоту.

Мебельные ручки «из прошлого»

Фурнитура мебели играет важную роль.