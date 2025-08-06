Кухня с островом: дизайн, планировка и фото современных интерьеров

Кухня с островом - желание украсить интерьер и сделать его особенным или возможность рационально использовать пространство и добавить кухне большей функциональности? Ответ на этот вопрос однозначный: кухонный остров - это стильный элемент дизайна, который при продуманном оформлении становится полноценным местом для готовки, системой хранения или обеденной зоной.

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Решение сделать остров абсолютно оправдано, если позволяет площадь и есть возможность обыграть его в соответствии с общей концепцией оформления кухни.

Популярность кухни с островом объясняется общей тенденцией объединения пространства. И именно остров выступает неким связующим элементом и становится центром притяжения. Оформление кухни таким образом актуально как для частного дома, так и для квартиры. Для полноценного кухонного острова достаточно площади кухни 12 м2, главное, чтобы хватало пространства вокруг него для удобства подхода и использования. О нюансах планировки и о том, как сделать остров на кухне грамотно и при этом вписать его в общую концепцию дома - читайте в статье.

Остров обеденный стол - возможность собираться всей семьей.

Преимущества кухни с островом

Функциональность

Одним из важнейших преимуществ такого решения является его многозадачность. Остров на кухне может выступать в таких ролях, как:

рабочая поверхность. Это особенно важно, если на кухне небольшая столешница гарнитура;

обеденный стол. Собираться всем вместе за красивым островом-столом особенно удобно семьям с детьми;

зона хранения. Полки для посуды, ящики для кухонной утвари под островом очень удобны;

барная стойка. Разместите высокие стулья вокруг и стильное место для встречи с друзьями - готово!

встроенная плита или раковина. Такая организация кухонного острова отличное решение для удобства готовки.

Важно: продумайте, какие функции вам на самом деле необходимы и не делайте остров по принципу "а вдруг понадобится".

Улучшенная эргономика и зонирование

Марина Ендовицкая генеральный директор студии интерьеров Genesis Interior, обращает внимание на то, что "современный кухонный остров разгружает кухню, делает ее удобнее. Соблюдение необходимых требований (достаточное расстояние вокруг острова, удобство открывания шкафов в гарнитуре и т.п.) позволит сделать пространство комфортным и эргономичным.

Оптимальные размеры острова

Минимальная ширина: 60 см (только для сервировки)

Стандартная глубина: 90 см (если шкафы с двух сторон)

Длина острова: от 120-150 см и больше

Расстояние до других зон: 90-110 см

Что можно встроить в остров

Плита / варочная панель (с вытяжкой над ней).

Мойка (учтите подвод воды и слив).

Посудомоечная машина (удобно рядом с мойкой).

Шкафы и ящики (по всей нижней части острова).

Барная зона со стульями (если высота позволяет).

Важно: Если планируется техника в острове, продумайте заранее подводку электричества, воды, вентиляции.

Планировка кухни с островом

Эстетика и современные решения

Сегодня все более популярными становятся цветные интерьеры кухни с островом. Цвет выступает в роли объединяющего аспекта. Такое решения смотрится эффектно и создает ощущение гармоничного пространства.

Стили кухни с островом

Современный стиль

Оформление острова в современном стиле дает множество вариаций исполнения. Гладкие лаконичные поверхности, нейтральная цветовая гамма, строгая геометрия, продуманная эргономика, максимальная функциональность - основные моменты, на которые важно обратить внимание при выборе такого решения.

Скандинавский стиль

Для стиля сканди характерно использование светлых пастельных оттенков: бежевого, белого, серого, кремового. Из материалов лучше выбрать натуральные или максимально приближенные к ним по фактуре. Деревянный остров со стеклянной столешницей станет отличным решением, например, для обеденного стола.

Минимализм

Здесь особое внимание стоит уделить порядку. Если вы будете использовать остров в качестве системы хранения, необходимо, чтобы у каждой вещи было свое место. В оформлении стоит предпочесть простую форму, использовать минимум деталей при максимальной функциональности.

Прованс

Кухонный остров в этом французском стиле можно оформить состаренными досками для основания и столешницей из массива с рисунком спила дерева, который станет частью общей композиции. Цветовое решение можно обыграть на контрасте: сочетать белые стойки с темным верхом.

Лофт

Кухонный остров в стиле лофт может стать главным героем на кухне. Сделайте, например, основание из металлических водопроводных труб, а столешницу - из микроцемента.

Стоит отдать предпочтение серой цветовой палитре, но можно включить и красные декоративные элементы.

Как выбрать стиль под интерьер

Критерием выбора должны стать особенности помещения. Например, для маленькой квартиры лучше подойдут скандинавский стиль, минимализм, современный стиль, поскольку они визуально расширяют пространство. В квартире с высокими потолками можно выбрать неоклассику или французский стиль. В новостройке с чистовой отделкой отличным решением станет современный стиль.

Материалы и отделка

Марина Павлова, архитектор, руководитель Бюро авторских интерьеров PAVLOVA.PRO, дает советы по выбору материалов для острова:

"Выбор материала столешницы определяет не только внешний вид острова, но и его функциональность. Натуральный камень красив, но требует особого ухода. Искусственный камень практичнее, но может выглядеть менее благородно. Дерево создает теплую атмосферу, но нуждается в защите от влаги и температуры. Интересное решение - комбинирование материалов. Рабочая зона может быть выполнена из практичного искусственного камня, а барная часть - из дерева или натурального камня. Фасады острова могут повторять основной гарнитур или контрастировать с ним. Контрастное решение позволяет сделать остров акцентным элементом кухни. Например, белый гарнитур и темно-синий остров или наоборот. Остров требует отдельного освещения. Подвесные светильники над островом - классическое решение. Высота подвеса - 70-80 сантиметров от столешницы. Для длинного острова лучше использовать несколько светильников или линейные модели. Дополнительное освещение может быть встроено в столешницу или цоколь острова. Это создает эффект парения и добавляет драматичности интерьеру".

Варианты планировки

Угловая кухня с островом

Угловая кухня с островом - это гарнитур, в котором шкафы располагаются вдоль двух смежных стен. В таком случае остров лучше расположить как можно ближе к одному из свободных углов кухни. Самый лучший вариант, когда все элементы складываются в прямоугольник, образуя внутри него место для готовки.

Прямая кухня с островом

Такой вариант подразумевает установку мебели вдоль одной стены. Остров рекомендуется размещать параллельно гарнитуру. Для вытянутого помещения подойдет прямоугольный остров, в компактном пространство будет лучше смотреться квадратный.

Важно: расстояние между шкафами и островом должно быть достаточным для свободного передвижения.

Кухня-гостиная с островом

Совмещение обеденной зоны с кухней предполагает зонирование и часто его делают с помощью острова. В данном случае он также может выполнять несколько функций. Например, быть рабочей зоной или столом.

Кухня с островом в частном доме

Такое решение позволяет разместить мойку или варочную панель в этой зоне. Площадь кухни обычно позволяет экспериментировать с планировкой и делать выбор в пользу кухонь с островом.

Идеи для небольших пространств

Маленькая кухня с островом

На маленькой кухне остров может стать дополнительной зоной для готовки, выступать в качестве обеденного стола или быть местом для хранения. Если остров становится разделителем гостиной и кухни, его можно использовать сразу в нескольких целях. Сделать границу можно непосредственно на острове, выделив каждую зону своей столешницей, например на разном уровне.

Важно: остров позволяет экономить полезное пространство и реализовывать смелые дизайнерские решения.

Трансформируемые острова

На маленькой кухне важен каждый сантиметр полезной площади. Поэтому идеальным вариантом будут острова-трансформеры. Они могут одновременно быть и зоной с мойкой, и местом с разделочной поверхностью, если установить на нее доску или закрыть сдвигаемой столешницей.

Мини-острова в квартирах

Для небольших кухонь в квартирах подходят, например, полуостровные элементы. Это может быть барная стойка, которая примыкает к гарнитуру, причем как стационарная, так и откидная. Как вариант, можно сделать мини-остров с небольшой рабочей поверхностью. Если места совсем мало, подойдут мобильные острова на колесах.

Проектирование и план

Как спланировать кухню с островом: размеры, проходы, коммуникации

Александр Шестаков, генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России:

"Остров требует свободного пространства для нормального прохода не менее метра с каждой стороны. Поэтому такие планировки применимы на кухнях от 20 м2 и выше. Заказывая кухню с островом, важно понимать ее функционал. Если для работы, то должна быть зона с варочной панелью и полноценными местами для хранения. Нужно продумать системы коммуникаций и вытяжку. Готовить будет удобно, а вот комфортно пообедать - не очень. Если остров предназначен для общения, важно предусмотреть место для размещения ног - глубиной не менее 25-30 см. Если в семье живут дети или пожилые люди, оптимален третий вариант - остров-буфет, который используется под сервировку и для хранения. Несмотря на определенные ограничения, остров остается интересным и удобным решением для кухни. Он зонирует пространство, работая как архитектурный разделитель между кухней и жилой зоной, а также дает дополнительную рабочую поверхность. В современной кухне остров становится естественным продолжением гарнитура, особенно в открытых планировках".

Карен Карапетян, собственник, директор и главный дизайнер интерьерной компании Alexander Tischler, отмечает:

"Кухонный остров должен быть максимально многофункциональным. Остров может быть и рабочей поверхностью, и местом для завтраков, и системой хранения, и главным визуальным акцентом всего интерьера. Чаще всего он становится сердцем объединенной кухни-гостиной. На нем также можно расположить варочную панель. При компоновке кухни важно отказаться от стереотипов. Например, можно убрать верхние кухонные шкафы, чтобы стена выглядела чище и просторнее. Весь функционал хранения переносится в нижние ящики, высокие шкафы-пеналы и, конечно же, в сам остров. Это позволяет стене над рабочей зоной превратиться в декоративное панно. Необходимо заранее продумать все технические детали. Например, чтобы не перегружать вид стены, можно выбрать модель варочной панели со встроенной вытяжкой. Также продумайте расположение розеток: их можно спрятать в столешнице или на торцевой части острова, чтобы не нарушать его монолитный вид. Необходимо также оставить достаточно места для проходов вокруг - 90-120 см для комфортного передвижения. Габариты самого острова могут быть такими: ширина - 800 мм, высота - 890 мм, длина - 1830 мм, при таких размерах к острову можно приставить три стула. Расположить на острове кухонную мойку, к сожалению, будет крайне сложно, так как нужно "поднимать" пол для канализационной трубы, из-за чего в кухне-гостиной может образоваться немотивированный подиум. Если у вас "полуостров", то есть, остров примыкает к стене, есть шанс провести трубу вдоль стены. Внутри острова для хранения рекомендуется использовать широкие ящики, это гораздо удобнее, чем полки за распашными фасадами. В острове также можно расположить винный шкаф или дополнительную морозильную камеру".

Кристина Кириченко, эксперт мебельной индустрии, рассказывает:

"Еще в 20-е годы прошлого столетия в Германии было проведено исследование, в результате которого были выведены три основных рабочих центра на кухне - это зона хранения, зона подготовки продуктов и зона приготовления. Их правильное размещение позволяет сэкономить до 30% времени, проведенного за приготовлением блюда. При проектировании кухни с островом нужно учитывать правильное расположение этих зон. Стоит учесть, что кухня с островом подходит для больших помещений. В традиционной планировке на острове планируется мойка или плита, но сейчас все чаще это или дополнительная рабочая поверхность, или обеденный стол. Расстояние между всеми составляющими зонами "хранение, подготовка и приготовление" на кухне должно быть в районе 1,5 метра. Это среднее расстояние и оно может быть чуть меньше или больше. Не нужно эти объекты ставить далеко друг от друга, как и прижимать друг к другу".

Подробнее о зонах на кухне:

Первая зона - хранение и запасы. В этой зоне размещаются холодильник и шкафы.

Важно: если холодильник располагается неподалеку от окна, то нужно учесть пространство для открывания его двери

Вторая зона - подготовка продуктов. Здесь располагается мойка и разделочная поверхность. Между мойкой и плитой должны размещаться столовые приборы и принадлежности для приготовления. Старайтесь сделать ее от 60 до 90 см. Учтите, что мойка не должна быть впритык к холодильнику, необходимо оставить хотя бы 20 см для вашего удобства.

Третья зона - приготовление. В этой зоне располагается плита, духовой шкаф. Здесь рекомендуется хранить кухонный инвентарь. Завершением этой зоны должен быть шкаф шириной не менее 30 см, для того чтобы было удобно снять кастрюлю с плиты.

Перейдем к планированию кухни с островом. Как правильно расположить эти зоны?

Все три зоны хранения располагаются в правильном порядке:

зона хранения;

зона подготовки продуктов;

зона приготовления.

"Сейчас все чаще застройщики строят кухни, совмещенные с гостиной, и при такой планировке жилого помещения также можно рассмотреть кухню с островом, только остров уже рассматривается, как обеденный стол или его часть".

Готовые проекты и адаптация под частный дом

Карен Карапетян акцентирует внимание на том, что:

"В доме зачастую больше свободы для маневра: меньше несущих конструкций и проще решать вопросы с коммуникациями и вентиляцией. Например, готовый проект угловой кухни прекрасно впишется в пространство загородного дома. Фасады в темном шпоне дуба создают уютную и респектабельную атмосферу, а в высоких пеналах предусмотрена удобная ниша с подсветкой для техники, которая всегда должна быть под рукой. Сам остров спроектирован с углублением для ног со стороны обеденной зоны, что делает его комфортным местом для общения".

Ксения Кузнецова, дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors:

"Я всегда советую начинать с оценки габаритов кухни - остров должен оставлять достаточно места для свободного прохода, обычно это не менее 90 см со всех сторон. Важно продумать назначение острова: если вы планируете тут готовить, предусмотрите встроенную технику и достаточное количество розеток. Для хранения удобны глубокие выдвижные ящики или открытые полки. Используйте контрастные материалы или цвет, чтобы остров стал акцентом, но при этом гармонировал с остальным интерьером. Не забывайте и про освещение: над островом отлично смотрятся подвесные светильники, добавляющие уюта и подчеркивающие стиль вашего пространства".

Основные тренды в оформлении кухонного острова

Контраст и акцент

Остров становится не просто отдельной рабочей зоной, а ярким элементом, часто выделяющимся контрастными фасадами, столешницами или необычными материалами (особенную популярность сейчас имеют решения из натурального камня, которые могут интегрироваться не только в виде столешниц, но и в качестве фасадов).

Многофункциональность и модульность

В моде - острова-трансформеры с возможностью менять конфигурацию в зависимости от задач, например, менять высоту секций или включать/убирать зоны для приготовления, сервировки и хранения. Многоуровневые конструкции зонируют пространство и делают его удобнее.

Умные технологии

Все популярнее сенсорные и бесконтактные элементы: автоматические ящики, встроенная зарядка, системы подсветки и даже встроенные мини-теплицы для выращивания зелени прямо на острове.

Необычная форма

Помимо классических прямоугольных, в тренде радиусные, Г- и П-образные фасады. Они создают абсолютно уникальную, неповторимую динамику пространства и подчеркивают изысканный вкус хозяев. Актуальный интерьер - это сочетание лаконичности, технологичности и ощущения уюта. Каждый остров - функциональный арт-объект, отражающий индивидуальность пространства и образа жизни!

Фото и примеры интерьеров

Максим Лумпов, собственник мебельного производства LUMPOV:

"Могу сказать, что на текущий момент остров - это не только модный элемент, а функциональное решение, которое объединяет сразу несколько зон: рабочую, обеденную и коммуникационную. Он делает кухню более удобной для приготовления пищи и общения. В современных планировках, особенно в открытых пространствах, остров играет роль связующего звена между кухней и гостиной. Вариантов расположения острова довольно много, и каждый подбирается под форму помещения и образ жизни жильцов. Важно помнить, что остров - это не только про "красиво", но и про "удобно". В маленькой кухне лучше пожертвовать островом, чем испортить общую эргономику. При обустройстве этой зоны в большинстве своем используются натуральные материалы - дерево, камень, шпон, кварц. Часто остров выделяют другим цветом или фактурой, чтобы он стал привлекательным акцентом. Хорошо спроектированный кухонный остров - это не только "еще один стол", а место, где рождаются семейные ритуалы".

Ольга Ярусова, основательница Студии интеллигентных интерьеров, дизайнер:

"Кухонный остров - удобная современная часть гарнитура. Остров делает кухню более вместительной и удобной, а интерьер стильным. Но не всегда! Давайте разберемся, кому это решение подходит и когда этого лучше избежать. Немного истории. Остров в большинстве случаев - часть больших кухонь и больших пространств. Он пришел в российские премиальные интерьеры из американских журналов с большими кухнями в современной классике в конце 90-х годов. И отлично адаптировался для современных стилей итальянских и немецких фабрик".

Чем можно оснастить остров

Остров можно использовать со всех сторон. Сторона кухни - рабочая зона с основным местом хранения. Внешняя сторона - узкая система хранения с глухими фасадами. Или витрина для бокалов и декора.

Глубокий остров можно поделить на две части. Часть со стороны гостиной можно спроектировать выше той, что со стороны кухни. Высокая часть закроет рабочую поверхность от гостей, а высокую часть можно использовать как обеденную зону с барными стульями.

Места сидения в глубоком острове можно обрамить бутылочницами и другими узкими системами хранения.

Остров - отличное стильное решение целого ряда кухонных задач. Не нужно бояться его использовать, но стоит знать и учитывать особенности постановки острова в помещении. Грамотно его спроектировать всегда помогут профессионалы: либо менеджеры мебельных салонов, либо дизайнер интерьера.

Марина Ендовицкая, Генеральный директор студии интерьеров Genesis Interior:

"Кухня с островом - это не только тренд, но и реальное улучшение качества жизни. Она делает пространство более удобным, зонированным и визуально привлекательным".

Когда стоит делать кухню с островом

Подходит, если:

площадь кухни от 15 м2 и более:

есть возможность организовать свободный проход 90-110 см с каждой стороны острова;

кухня совмещена с гостиной или столовой (open space).

Не подходит, если:

кухня тесная или проходная;

входные двери и окна расположены неудобно;

планировка требует "приставить" кухню к стенам.

Полезные советы от студии:

Сделайте остров "сердцем" кухни, где можно готовить, сервировать, общаться.

Разделите остров на функциональные зоны: готовка/хранение/обеденная.

Остров без функций (только как стол) проще реализовать, особенно в квартирах.

Наталия Иксанова, дизайнер интерьеров:

"В частных домах кухня с островом давно перестала быть просто модным трендом - сегодня это полноценный центр семейной жизни и ключевой элемент планировки. Для семьи из двух человек я создала открытую кухню‑гостиную, где строгая геометрия архитектуры сочетается с мягкой монохромной палитрой. Главным приемом зонирования стало расположение острова ровно на границе двух напольных покрытий: теплого серо‑бежевого ламината в жилой зоне и крупноформатного керамогранита с рисунком белого мрамора в кухонной. Такое решение позволило четко, но ненавязчиво разделить функциональные зоны без использования перегородок. В отличие от барной стойки, остров - это полноценный многофункциональный элемент: он объединяет рабочую поверхность, зоны хранения, встроенную технику и посадочные места. В этом проекте остров стал не только удобной рабочей зоной, но и смысловым центром интерьера, задающим ритм всему пространству. Кухонная зона выполнена в минималистичном стиле: гладкие белые фасады без ручек из матового МДФ с эмалью поддерживают монохромную концепцию, а столешница и поверхность острова из прочного белого композита обеспечивают практичность и долговечность. Вместо привычного фартука - продолжение столешницы, формирующее цельный и лаконичный образ. Над островом - подвесные светильники из коричневого стекла, которые задают атмосферу и мягко выделяют его в пространстве. В основании острова расположены вместительные системы хранения и винный шкаф с подсветкой - эффектная деталь, придающая интерьеру индивидуальность. Со стороны обеденной зоны предусмотрена нависающая столешница с выносом около 30 см, что обеспечивает комфортное размещение ног. В итоге получилась кухня, которая не только решает практические задачи, но и становится смысловым центром дома. Здесь можно готовить, общаться и отдыхать, не теряя связи между зонами, а благодаря долговечным материалам и сдержанным цветам интерьер будет оставаться актуальным многие годы".

В основание острова интегрирован винный шкаф с подсветкой, что добавляет функциональности и легкого глянцевого акцента.

Хромированная цилиндрическая вытяжка становится стильным элементом и завершает композицию современной кухни.

Идеи острова для небольших пространств:

В маленьких кухнях полноценный остров может занять слишком много места, поэтому отличной альтернативой станут узкие островки или полуострова, совмещённые с обеденным столом. Еще одно решение - мобильный остров на колёсах, который можно перемещать или убирать при необходимости. Полезен и многоуровневый остров: нижний уровень для готовки, верхний - для приёма пищи. Такие компактные варианты сохраняют удобство и функциональность "больших островов", не перегружая пространство.

Мобильный остров на колесах с рабочей поверхностью и открытыми полками: этот формат легко перемещается и освобождает пространство в нужный момент

Компактные узкие островки- идеальные для тесных помещений: они визуально лёгкие, при этом вполне функциональные и часто сочетают подготовку пищи и обеденную зону.

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK:

"При проектировании современной кухни важно сразу учитывать не только эстетику и эргономику, но и тип бытовой техники, которую вы планируете использовать, особенно если речь идет о встраиваемых решениях. Это касается как крупной техники (например, духовых шкафов, варочных панелей, посудомоечных машин), так и малой бытовой техники, которая сегодня все чаще интегрируется в интерьер как визуально, так и функционально. На старте важно продумать сценарии использования: как часто вы готовите, какую технику используете ежедневно, нужно ли предусмотреть отдельную зону для кофе или, скажем, для здорового питания. Хорошая планировка кухни - это не только про расположение мебели, но и про электрику, вентиляцию и удобный доступ к розеткам. Например, если вы часто пользуетесь блендером, тостером, электрогрилем или мультиваркой, стоит заранее продумать, где будет удобно подключать эти приборы, чтобы не приходилось каждый раз переносить их по кухне. Техника должна быть буквально "под рукой", особенно если используется ежедневно".

Как выбрать технику для небольшой кухни?

Здесь особенно важна бытовая техника с продуманным функционалом и возможностью компактного размещения. Например, подойдут мультифункциональные приборы, которые сочетают сразу несколько режимов - такие как гриль, тостер и разогрев в одном устройстве. Выбирая технику, ориентируйтесь на те модели, которые можно удобно спрятать в выдвижные ящики или за фасадами - это сохранит чистоту линий и визуальную легкость интерьера.

Если вы планируете кухню с островом, важно понимать его возможную нагрузку: остров может быть не только дополнительной рабочей поверхностью, но и полноценной технологической зоной".

Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design":

"Кухня с островом - это современное дизайнерское решение, которое объединяет функциональность и эстетику. Чтобы остров стал удобным продолжением кухни, важно продумать все до мелочей. Расположение острова зависит от формы кухни. В вытянутой ставят параллельно основному ряду шкафов, в Г-образной - ближе к одному из свободных углов, а в П-образной его можно разместить внутри конструкции или ближе к торцам. Даже в небольших кухнях найдется место для острова, если правильно подойти к планировке. Главное - соблюдать принцип рабочего треугольника, где мойка, плита и холодильник находятся на расстоянии 1,2-2,7 м. друг от друга. Для узких помещений подойдет линейная планировка с компактной техникой: мойкой шириной 30-40 см, двухкомфорочной варочной поверхностью 28-40 см и холодильником 45-50 см. В угловых кухнях мойку обычно ставят ближе к углу, а плиту и холодильник разносят по смежным стенам. Задействуйте "мертвые" углы, установив там шкафы с поворотными секциями, - это создаст дополнительные места для хранения. А вместо обеденного стола - используйте остров или подоконник, расширив его с помощью откидной столешницы. Чаще всего кухонный остров делают в виде тумбы или стола, используя столешницу того же материала, что и у основного гарнитура. Для хранения посуды, кулинарных книг и специй подходят как открытые полки, так и закрытые системы - распашные или раздвижные дверцы, выкатные ящики. Духовой шкаф, посудомоечную или стиральную машину встраивают со стороны основного гарнитура, чтобы она не бросалась в глаза. Освещение играет ключевую роль в создании комфортной атмосферы. Над островом чаще всего размещают подвесные светильники, люстру или встроенные споты на высоте 75-90 см от столешницы - этого достаточно, чтобы хорошо освещалась рабочая поверхность".

Юлия Латышева, архитектор, основатель студии дизайна "Частная территория":

"В квартире с открытой планировкой мы реализовали проект, где остров, а точнее, полуостров, стал ключевым элементом, разделяющим зону готовки и столовую. В него встроены два мини-холодильника для вина и системы хранения. Просторная столешница удобна как для готовки, так и для сервировки".

Классика жанра: варочная панель в острове

В квартире с достаточным пространством мы разместили прямо на острове варочную панель, дополненную современной встраиваемой выдвижной вытяжкой.

Это эстетичное и функциональное решение: нет необходимости монтировать громоздкие конструкции над головой.

Полуостров в небольшой квартире

В компактной московской квартире с объединенной кухней и гостиной мы использовали полуостров вместо острова. Он разделяет пространство, служит рабочей поверхностью и зоной хранения, но не требует больших проходов".

Практический совет

На этапе планирования выложите будущую мебель из коробок (это даст необходимый объем) и походите между ними. Это поможет наглядно понять, удобно ли будет передвигаться и работать. Остров - не просто тренд, а часть повседневного маршрута. Он должен быть к месту, а не просто в моде.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сделать остров в маленькой кухне?

Да, такое решение возможно, но важно выбрать подходящую модель и продумать планировку. Лучше отдать предпочтению одному из трех вариантов:

Остров-трансформер в сложенном состоянии занимает минимум места, а в случае необходимости превращается в рабочее место или стол.

Остров, примыкающий к одной из стен, экономит место, но сохраняет преимущества дополнительной поверхности.

Многоуровневые конструкции - нижний ярус подходит для хранения, верхняя выступает в роли мини-столовой.

Нужны ли коммуникации для острова?

Если в остров встроена варочная панель или раковина, конечно, необходимо подвести коммуникации. Важно, чтобы конструкция не утяжелялась и при этом, обеспечивала комфорт и удобство пользования.

Сколько места нужно для острова?

Для комфортного размещения кухонного острова необходима площадь от 18 до 20 м2. В кухне меньшего размера остров будет "съедать" полезное пространство и мешать свободному передвижению, а также открыванию шкафов.

Кухня с островом уместна в квартире?

Да, остров на кухне в квартире вполне уместен, но нужно учитывать особенности помещения и стиль интерьера. Остров может быть дополнением к гарнитуру или выступать самостоятельным элементом.

Кухня с островом - это отличное решение для современного интерьера. Она сочетает в себе эстетику, практичность и дополнительные возможности. Грамотная планировка и дизайн позволяют реализовать такую кухню даже в условиях ограниченного пространства. Вдохновляйтесь фотографиями, выбирайте стиль, который вам нравится, и создавайте уютное и функциональное пространство.