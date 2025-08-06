Как правильно стирать носки

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании, доктор Примроуз Фристоун раскрыла правильный способ стирки носков. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

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Микробиолог рассказала, что на ступнях между пальцами расположены потовые железы, которые создают идеальные условия для роста микробов.

«На ногах может обитать до 1000 различных видов бактерий и грибков, некоторые из которых питаются потом, выделяемым вашими ногами, а их зловонные отходы жизнедеятельности являются причиной неприятного запаха носков и обуви», — объяснила она.

Фристоун уточнила, что носки, в свою очередь, являются так называемыми губками, впитывающими еще больше микробов и бактерий. В связи с этим специалист посоветовала стирать изделия в воде, температура которой составляет не менее 60 градусов. По ее словам, нужно использовать очищающий порошок с ферментами.

«Ферменты отделяют бактерии от переплетения волокон носка, а высокая температура убивает их. Если ваша стиральная машина не может стирать носки при температуре 60 градусов, то для этой задачи подойдет горячий утюг с функцией обработки паром», — пояснила эксперт.

В июле доктор Примроуз Фристоун раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец.