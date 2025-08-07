Чем опасны средства для чистки холодильника

При выборе средства для чистки холодильника нужно отдавать предпочтение составам на основе органических кислот и без хлора. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Современный рынок предлагает множество специализированных средств для ухода за холодильниками. Оптимальными считаются составы на основе органических кислот, таких как лимонная или молочная. Эти компоненты эффективно удаляют загрязнения, включая жировые отложения и известковые налеты, не повреждая пластиковые, резиновые или металлические элементы прибора»

Особое внимание стоит обращать на отсутствие в составе хлора и его производных, добавил специалист. Несмотря на дезинфицирующие свойства, хлорсодержащие соединения могут разрушать пластиковые поверхности, изменять их цвет и снижать прочность, а также провоцировать коррозию металлических деталей, пояснил Дорохов.

Кроме того, абразивные порошки и гели с крупными частицами не подходят для очистки внутренних поверхностей, так как оставляют микроцарапины. В этих повреждениях со временем скапливаются бактерии и пищевые остатки, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов, отметил доцент МИРЭА.

«Спиртосодержащие средства, хотя и обладают антибактериальным эффектом, пересушивают уплотнительные резинки, приводя к их растрескиванию и потере герметичности. Высокое содержание щелочей также нежелательно — такие составы разрушают пластик и оставляют разводы», — добавил он.

Он также посоветовал перед первым применением любого средства провести тест на незаметном участке поверхности, особенно если холодильник имеет антибактериальное покрытие.

По данным «Холодильник.ру», в первом квартале 2025 года в России продали 614 тысяч холодильников, или на десять процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, изменился лидер. Если раньше 19 процентов рынка занимал китайский Haier, то в настоящее время на первое место вышел турецкий Indesit, на долю которого приходится 15 процентов. Прежде этот бренд удерживал 12 процентов.