Сколько длится беременность у бенгальской кошки?
«Вынашивание детенышей отнимает у организма много сил и энергии. Поэтому беременной любимице требуется особый уход, направленный на закрытие важных потребностей и минимизацию существующих рисков. Но для своевременной поддержки в разные недели важно понимать, сколько длится беременность у бенгальской кошки», — Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике.
После оплодотворения состояние питомицы будет меняться каждую новую неделю. Его обязательно нужно контролировать, чтобы не упустить опасные отклонения, угрожающие здоровью кошки и ее котят. В нашей статье мы расскажем, как протекает нормальная беременность, какая помощь требуется при родах и по их окончании.
Что важно знать о течении беременности у кошек этой породы?
Для наступления беременности у бенгальской кошки важно позаботиться о выборе подходящего по экстерьеру партнера. Эта порода гибридная. Для ее разведения используют азиатскую леопардовую кошку, но только в первом поколении, или F1.
Самые дорогие поколения – F1, F2 и F3. По мере роста цифры кошки постепенно теряют свою эффектную внешность. Это обусловлено уменьшением кровей дикого предка.
Дороговизну породы также обуславливают еще 2 особенности: стерильность большинства котов F1-F3 и относительно небольшое количество новорожденных в помете.
Сколько дней длится беременность у бенгальской кошки?
Точный срок вам не сможет назвать ни опытный заводчик, ни ветеринарный врач. Он уникален и зависит от большого количества факторов. Несмотря на это, общие рекомендации в пределах одного вида животного и даже конкретной породы существуют. Их используют как примерный ориентир для отслеживания преждевременных и поздних родов.
У большинства бенгальских кошек беременность длится около 63 суток.
Если помет малочисленный, то срок может быть больше. Поэтому руководствуйтесь рекомендациями ветеринарного врача-репродуктолога, наблюдающего вашу питомицу. Также обязательно фиксируйте, как меняется самочувствие беременной кошки, чтобы не упустить тревожные симптомы и своевременно обратиться за помощью.
1-2 неделя
Очевидные симптомы, заметные для владельца, отсутствуют. Но внутри организма начинает процесс деления зигот. Внутриматочная жидкость, где находятся эмбрионы, создает оптимальные условия для их дальнейшего закрепления в эндометрий.
Сохранение симптомов течки – вариант нормы. Они, как правило, проходят ко второй неделе. К этому моменту могут наблюдаться небольшие поведенческие изменения, например, избегание общения и укрытие в темных местах.
3 неделя
Соски беременной кошки становятся немного крупнее и розовее. Возможна потеря аппетита. Она наблюдается у животных с токсикозом, сопровождающимся рвотой.
При вынашивании котят многие препараты находятся под запретом. Поэтому важно заранее вакцинировать свою любимицу и беречь ее от контакта с другими животными, особенно уличными.
На время беременности исключите стрессовые факторы. Кошки не любят изменение в привычном распорядке дне и тяжело переносят такие события, как переезд и ремонт.
4 неделя
В отличие от собак, у бенгальских и любых других кошек беременность практически сразу изменяет энергетические потребности организма. Это отражается на необходимой калорийности и нутриентах.
Если питомица сохраняет аппетит, то вскоре после вязки ее можно перевести на рацион с маркировкой Starter. В остальных случаях нужно дождаться возвращения интереса к еде. Рвота, как правило, прекращается на четвертой неделе.
В этот период важно пройти диагностику в ветклинике. С ее помощью можно определить аномалии развития у котят и примерную дату родов.
5-6 неделя
Живот становится все больше и больше. Вследствие активного роста детенышей и формирования околоплодных вод первоначальный вес кошки увеличивается.
На этом этапе вы можете почувствовать, как шевелятся котята, если приложите свою руку к животу своей беременной питомицы. Но самостоятельное прощупывание детенышей недопустимо. Это может привести к их травмированию.
В конце периода стоит заняться приучением к месту для родов и выкармливания котят. При поиске места для «гнезда» отталкивайтесь от предпочтений кошки. В противном случае она может забиться под диван, где ее будет очень тяжело достать.
7-8 неделя и более поздний срок
На последних неделях беременности у бенгальской кошки может снова снизиться аппетит, а незадолго перед родами – полностью исчезнуть. О скором появлении котят также свидетельствуют следующие признаки:
- понижение ректальной температуры тела;
- выделение слизи из вульвы;
- появление молозива.
Поведение может варьироваться. Первородящие кошки обычно привлекают внимание владельца мяуканьем, а более опытные начинают «обустраивать» место для родов.
Как определить срок беременности?
Если вы хотите узнать, сколько недель длится беременность у бенгальской кошки, то лучше опираться на результаты УЗИ. Этот метод диагностики – самый точный. Он также позволяет определить примерную дату родов и приблизительное количество котят в помете.
Вы также можете вести отсчет со дня первой вязки. Этого способа измерения придерживается большинство заводчиков. Главное – осознавать неточность таких расчетов. По факту беременность может наступить гораздо позднее, особенно при отсутствии овуляции в первый день вязки.
Как помочь рожающей кошке?
После начала схваток оставайтесь рядом со своей питомицей и наблюдайте за ее самочувствием. Многие кошки инстинктивно освобождают новорожденных от плодных пузырей и перекусывают зубами им пуповину.
Если ваша любимица устала или не понимает, что делать, то нужно ей помочь:
- снять пузырь с каждого детеныша.
- растереть чистым полотенцем котят до писка, если они молчат.
- удалить слизь из носа и рта с помощью спринцовки.
- перевязать и перерезать пуповину.
Котята должны появляться друг за другом с разницей в пределах 60 минут. Если продолжительность между потугами слишком большая – обязательно свяжитесь с ветеринарным врачом.
Рекомендации по уходу после родов
Окончание беременности у бенгальской кошки не предусматривает скорое возвращение к прежнему рациону. Корм Starter рекомендуется использовать вплоть до окончания лактации.
Источник воды, как и миски с едой, следует разместить рядом с «гнездом». Если кошка практически не покидает своих котят, то в комнату также нужно принести ее лоток.
Само «гнездо» должно быть чистым и сухим. Поэтому своевременно меняйте там пеленки и не пускайте в комнату других домашних животных, особенно собак, которые могут принести грязь с улицы.
Как помочь кошке при осложнениях?
Обязательно следите за тем, сколько длится беременность у бенгальской кошки, фиксируя все происходящие изменения. Любое отклонение, сопровождающееся ухудшением общего самочувствия, требует диагностики.
К тревожным симптомам относится даже рвота при токсикозе, если она слишком частая и обильная. В норме она может наблюдаться примерно раз в 2-3 дня. При этом полная потеря аппетита, особенно продолжительная, недопустима. Кошка должна есть хоть что-то.
Беременность может осложниться гестозом, сахарным диабетом, пиометрой, отслойкой плаценты, резорбцией или абортом, инфекциями и общими заболеваниями. Все эти нарушения предполагают разные способы лечения. Поэтому при изменении температуры тела, появлении сильной вялости, диареи, зеленых выделений из вульвы и иных тревожных симптомов следует обратиться в ветклинику.
Итоги статьи
- Высокая стоимость бенгалов обусловлена трудностями при их разведении. Помет у этих кошек обычно небольшой, а самцы из поколений F1-F3 часто не могут дать потомство.
- Роды у бенгалов в среднем приходятся на 63 день после зачатия. Их скорое наступление сопровождается отхождением околоплодных вод и понижением ректальной температуры.
- Для определения текущего срока беременности используют УЗИ. До этого исследования отсчет можно вести со дня первой вязки.
- Обязательно контролируйте роды. Обычно кошки справляются с ними сами, но при отсутствии опыта питомице может потребоваться ваша помощь.
- Для более быстрого восстановления после родов необходим особый уход. Он также направлен на поддержание стабильной лактации, важной для набора веса у котят.
- Отслеживайте самочувствие питомицы каждую неделю беременности. Любое отклонение от нормы – веский повод для обращения в ветклинику.
Источники
- Стандарт породы бенгальская кошка. TICA.
- «Pregnancy and the Cat» Aileen Brown, Veterinary Nursing Journal, 2014.