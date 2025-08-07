«Вынашивание детенышей отнимает у организма много сил и энергии. Поэтому беременной любимице требуется особый уход, направленный на закрытие важных потребностей и минимизацию существующих рисков. Но для своевременной поддержки в разные недели важно понимать, сколько длится беременность у бенгальской кошки», — Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике.

После оплодотворения состояние питомицы будет меняться каждую новую неделю. Его обязательно нужно контролировать, чтобы не упустить опасные отклонения, угрожающие здоровью кошки и ее котят. В нашей статье мы расскажем, как протекает нормальная беременность, какая помощь требуется при родах и по их окончании.

Что важно знать о течении беременности у кошек этой породы?

Для наступления беременности у бенгальской кошки важно позаботиться о выборе подходящего по экстерьеру партнера. Эта порода гибридная. Для ее разведения используют азиатскую леопардовую кошку, но только в первом поколении, или F1.

Самые дорогие поколения – F1, F2 и F3. По мере роста цифры кошки постепенно теряют свою эффектную внешность. Это обусловлено уменьшением кровей дикого предка.

Дороговизну породы также обуславливают еще 2 особенности: стерильность большинства котов F1-F3 и относительно небольшое количество новорожденных в помете.

Сколько дней длится беременность у бенгальской кошки?

Точный срок вам не сможет назвать ни опытный заводчик, ни ветеринарный врач. Он уникален и зависит от большого количества факторов. Несмотря на это, общие рекомендации в пределах одного вида животного и даже конкретной породы существуют. Их используют как примерный ориентир для отслеживания преждевременных и поздних родов.

У большинства бенгальских кошек беременность длится около 63 суток.

Если помет малочисленный, то срок может быть больше. Поэтому руководствуйтесь рекомендациями ветеринарного врача-репродуктолога, наблюдающего вашу питомицу. Также обязательно фиксируйте, как меняется самочувствие беременной кошки, чтобы не упустить тревожные симптомы и своевременно обратиться за помощью.

1-2 неделя

Очевидные симптомы, заметные для владельца, отсутствуют. Но внутри организма начинает процесс деления зигот. Внутриматочная жидкость, где находятся эмбрионы, создает оптимальные условия для их дальнейшего закрепления в эндометрий.

Сохранение симптомов течки – вариант нормы. Они, как правило, проходят ко второй неделе. К этому моменту могут наблюдаться небольшие поведенческие изменения, например, избегание общения и укрытие в темных местах.

3 неделя

Соски беременной кошки становятся немного крупнее и розовее. Возможна потеря аппетита. Она наблюдается у животных с токсикозом, сопровождающимся рвотой.

При вынашивании котят многие препараты находятся под запретом. Поэтому важно заранее вакцинировать свою любимицу и беречь ее от контакта с другими животными, особенно уличными.

На время беременности исключите стрессовые факторы. Кошки не любят изменение в привычном распорядке дне и тяжело переносят такие события, как переезд и ремонт.

4 неделя

В отличие от собак, у бенгальских и любых других кошек беременность практически сразу изменяет энергетические потребности организма. Это отражается на необходимой калорийности и нутриентах.

Если питомица сохраняет аппетит, то вскоре после вязки ее можно перевести на рацион с маркировкой Starter. В остальных случаях нужно дождаться возвращения интереса к еде. Рвота, как правило, прекращается на четвертой неделе.

В этот период важно пройти диагностику в ветклинике. С ее помощью можно определить аномалии развития у котят и примерную дату родов.

5-6 неделя

Живот становится все больше и больше. Вследствие активного роста детенышей и формирования околоплодных вод первоначальный вес кошки увеличивается.

На этом этапе вы можете почувствовать, как шевелятся котята, если приложите свою руку к животу своей беременной питомицы. Но самостоятельное прощупывание детенышей недопустимо. Это может привести к их травмированию.

В конце периода стоит заняться приучением к месту для родов и выкармливания котят. При поиске места для «гнезда» отталкивайтесь от предпочтений кошки. В противном случае она может забиться под диван, где ее будет очень тяжело достать.

7-8 неделя и более поздний срок

На последних неделях беременности у бенгальской кошки может снова снизиться аппетит, а незадолго перед родами – полностью исчезнуть. О скором появлении котят также свидетельствуют следующие признаки:

понижение ректальной температуры тела;

выделение слизи из вульвы;

появление молозива.

Поведение может варьироваться. Первородящие кошки обычно привлекают внимание владельца мяуканьем, а более опытные начинают «обустраивать» место для родов.

Как определить срок беременности?

Если вы хотите узнать, сколько недель длится беременность у бенгальской кошки, то лучше опираться на результаты УЗИ. Этот метод диагностики – самый точный. Он также позволяет определить примерную дату родов и приблизительное количество котят в помете.

Вы также можете вести отсчет со дня первой вязки. Этого способа измерения придерживается большинство заводчиков. Главное – осознавать неточность таких расчетов. По факту беременность может наступить гораздо позднее, особенно при отсутствии овуляции в первый день вязки.

Как помочь рожающей кошке?

После начала схваток оставайтесь рядом со своей питомицей и наблюдайте за ее самочувствием. Многие кошки инстинктивно освобождают новорожденных от плодных пузырей и перекусывают зубами им пуповину.

Если ваша любимица устала или не понимает, что делать, то нужно ей помочь:

снять пузырь с каждого детеныша.

растереть чистым полотенцем котят до писка, если они молчат.

удалить слизь из носа и рта с помощью спринцовки.

перевязать и перерезать пуповину.

Котята должны появляться друг за другом с разницей в пределах 60 минут. Если продолжительность между потугами слишком большая – обязательно свяжитесь с ветеринарным врачом.

Рекомендации по уходу после родов

Окончание беременности у бенгальской кошки не предусматривает скорое возвращение к прежнему рациону. Корм Starter рекомендуется использовать вплоть до окончания лактации.

Источник воды, как и миски с едой, следует разместить рядом с «гнездом». Если кошка практически не покидает своих котят, то в комнату также нужно принести ее лоток.

Само «гнездо» должно быть чистым и сухим. Поэтому своевременно меняйте там пеленки и не пускайте в комнату других домашних животных, особенно собак, которые могут принести грязь с улицы.

Как помочь кошке при осложнениях?

Обязательно следите за тем, сколько длится беременность у бенгальской кошки, фиксируя все происходящие изменения. Любое отклонение, сопровождающееся ухудшением общего самочувствия, требует диагностики.

К тревожным симптомам относится даже рвота при токсикозе, если она слишком частая и обильная. В норме она может наблюдаться примерно раз в 2-3 дня. При этом полная потеря аппетита, особенно продолжительная, недопустима. Кошка должна есть хоть что-то.

Беременность может осложниться гестозом, сахарным диабетом, пиометрой, отслойкой плаценты, резорбцией или абортом, инфекциями и общими заболеваниями. Все эти нарушения предполагают разные способы лечения. Поэтому при изменении температуры тела, появлении сильной вялости, диареи, зеленых выделений из вульвы и иных тревожных симптомов следует обратиться в ветклинику.

Итоги статьи

Высокая стоимость бенгалов обусловлена трудностями при их разведении. Помет у этих кошек обычно небольшой, а самцы из поколений F1-F3 часто не могут дать потомство.

Роды у бенгалов в среднем приходятся на 63 день после зачатия. Их скорое наступление сопровождается отхождением околоплодных вод и понижением ректальной температуры.

Для определения текущего срока беременности используют УЗИ. До этого исследования отсчет можно вести со дня первой вязки.

Обязательно контролируйте роды. Обычно кошки справляются с ними сами, но при отсутствии опыта питомице может потребоваться ваша помощь.

Для более быстрого восстановления после родов необходим особый уход. Он также направлен на поддержание стабильной лактации, важной для набора веса у котят.

Отслеживайте самочувствие питомицы каждую неделю беременности. Любое отклонение от нормы – веский повод для обращения в ветклинику.

