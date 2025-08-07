Инфекции, бешенство, тепловой удар: какие опасности подстерегают дачников

Общение с природой благотворно влияет на человека как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Однако в дачный период существует вероятность заражения инфекциями, которые переносят грызуны и клещи, а также обострения хронических заболеваний, предупредила врач Вера Сережина.

По словам эксперта, на первом месте среди болезней дачников стоят инфекционные заболевания:

Самая опасная из них – мышиная болезнь, вызываемая бактериями иерсиниями (псевдотуберкулез, энтероколитика). Заразиться можно с апреля, особенно если мыши обитали на участке зимой.

В это же время возрастает риск заражения клещевыми инфекциями, включая вирусный энцефалит, риккетсиозы и боррелиоз.

Грибковые инфекции (в почве, на растениях) могут попадать через микротрещины на коже при обработке участка. Шипы роз при обрезке заносят грибок глубже, вызывая дерматиты и воспаления.

Риск кишечных инфекций сохраняется весь сезон из-за водоплавающих птиц в водоемах для полива, которые могут быть переносчиками холеры, дизентерии и сальмонеллеза.

Вторая группа болезней – обострения соматических заболеваний из-за физической нагрузки:

Как отметила Сережина, у пожилых дачников часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, такие как повышенное давление и сердечный приступ. Если пострадавший окажется далеко от медпомощи, важно иметь под рукой нитроглицерин и препараты от давления.

Солнечные и тепловые удары возможны на садовом участке или в теплице. Чтобы их избежать, следует надевать головной убор, легкую светлую одежду с длинными рукавами и пить достаточно жидкости.

Кроме того, работа на даче повреждает суставы из-за большой нагрузки и провоцирует аутоиммунные воспаления.

Врач напомнила, что в дачной аптечке также должны быть средства для остановки кровотечения: перекись водорода, йод и стерильные салфетки. При глубоких порезах и колотых ранах есть риск заражения столбняком и газовой гангреной.

Еще один потенциальный источник инфекций – это дикие животные. В частности, грызуны и ежи, которые могут быть переносчиками бешенства, отметила Вера Сережина в беседе с РИАМО. То же самое касается и домашних животных, особенно если они ловят мышей и крыс. Поэтому, если вы планируете поездку на дачу с животными, необходимо сделать им прививку от бешенства.

Напомним, летняя жара на даче наиболее опасна для здоровья пожилых людей. Специалисты рекомендуют работать в огороде только ранним утром или вечером. С одиннадцати до четырех – лучше находиться в тени или в помещении.