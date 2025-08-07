Как бороться с мучнистой росой на кабачках?

Мучнистая роса — одна из самых распространенных и опасных болезней садовых растений. Если не принять своевременные меры, растения могут лишиться сил и возможности плодоносить. Как спасти кабачки от этой болезни, знает Общественная Служба Новостей.

В первую очередь нужно удалить с кустов все пораженные участки. Лучше срезать их с запасом, захватывая примерно один-два сантиметра визуально здоровой ткани.

После удаления зараженных частей следует провести обработку растений биологическими средствами. Это могут быть препараты на основе полезных бактерий или грибов-антагонистов. Они наиболее эффективны на ранних стадиях заболевания и безопасны для людей.

Если болезнь уже охватила большую часть растения, придется использовать химические фунгициды. Такую обработку можно проводить только в безветренную погоду, рано утром или поздно вечером.

Чтобы предотвратить появление мучнистой росы, следует поливать кабачки исключительно под корень. Также нужно оставлять расстояние между кустами и поддерживать чистоту на грядках.

Ранее биотехнолог, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, какие удобрения делают дачные овощи ядовитыми. По ее словам, не следует вносить на грядки свежий навоз. Нередко он заражен гельминтами и патогенными бактериями.