Девять бытовых лайфхаков, которые покорили соцсети

Сегодня на смену старым бабушкиным советам пришли тренды из соцсетей: яркие, краткие, местами спорные, но чертовски популярные. И если одни вызывают улыбку своей наивностью, то другие реально помогают в быту. «‎Рамблер» собрал главные бытовые лайфхаки, которые сейчас на волне.

1. Гладильная доска нового поколения

Идея обернуть гладильную доску фольгой возникла не вчера, но в соцсетях она обрела вторую жизнь. Суть проста: фольга отражает тепло утюга, и ткань проглаживается быстрее с обеих сторон. Особенно эффект заметен при глажке постельного белья и хлопковых рубашек. Единственный нюанс — фольга должна быть плотно зафиксирована, иначе она будет мяться и мешать процессу.

2. Спасение для мятых кроссовок

Если ваши кроссовки после стирки или дождя утратили форму, не спешите с ними прощаться. Попробуйте способ с феном и пакетом. В носовую часть обуви нужно вставить пластиковый пакет, наполненный скомканной бумагой, а затем прогреть обувь феном на средней температуре. Тепло размягчит материал, бумага сформирует нужный объем, и кроссовки снова будут выглядеть прилично.

3. Вторая жизнь лимонов

Лимон быстро портится в холодильнике. Новый лайфхак предлагает хранить лимоны не дольками и не в воде, а замораживать их целиком. Замороженный лимон потом натирается на терке — в напитки, салаты, маринады. Никакой горечи, вся мякоть, сок и цедра сохраняются, и можно использовать все до последнего грамма. Еще один плюс — ноль отходов.

4. Ледяные кубики

Современные хозяйки применяют формочки для льда для хранения не только воды, но и зелени, чесночного масла, остатков соуса песто или лимонного сока. Каждый кубик — порция, которую легко достать и использовать. Особенно популярна идея замораживать жареный лук или томатную пасту — удобно для экспресс-ужинов.

5. Макароны для смартфона

Обычная ситуация: уронить телефон в воду, а потом срочно положить его в рис. Но интернет все чаще предлагает альтернативу — макароны: сухие спагетти, рожки или пенне. Они тоже впитывают влагу, и по отзывам некоторых пользователей, даже лучше. И не оставляет белый налет. Важно только выключить телефон, вытащить сим-карту, и не ставить на зарядку до полного высыхания.

6. Пищевая пленка в холодильнике

Чтобы сэкономить время на уборке, многие начали стелить пищевую пленку на полки в холодильнике. Пролили сок, растекся соус — пленку сняли, выкинули, постелили новую. ТАк мойка холодильника займет всего пару секунд. Особенно это оценят те, у кого в доме дети или несколько человек.

7. Влажные салфетки для сушки

Лайфхак, где в обувь кладутся влажные салфетки, стал вирусным после видео, где показано, как салфетки впитывают влагу и не дают обуви испортиться. Особенно актуально в дождливую погоду, когда промокшие ботинки могут высохнуть неравномерно. Салфетки вытягивают воду, а потом легко вынимаются.

8. Изгнание муравьев

Если в доме завелись муравьи, в ход идет сода. Насыпьте немного порошка на муравьиные дорожки, и уже через день они исчезнут. Считается, что сода разрушает кислотный баланс в организме насекомых, поэтому они уходят. Метод безопасен для домашних животных и детей, в отличие от ядовитых гелей.

9. Удаление воска с ткани

Если на скатерть капнул воск от свечи, блогеры советуют использовать бумажное полотенце и утюг. Сверху на пятно кладется бумага, затем аккуратно прогревается утюгом на минимальном режиме. Воск расплавляется и впитывается в бумагу. Метод проверенный, но требует осторожности — не все ткани выдерживают нагрев.

Интернет помогает открыть в привычных вещах неожиданные возможности. Но учитывайте, что не все лайфхаки универсальны: некоторые небезопасны, а другие просто бессмысленны. Выбирайте то, что подходит именно вам.

