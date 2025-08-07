Названа неожиданная опасность для собак на даче

Использование воды из колодца для того, чтобы напоить собаку может быть опасно не только для питомцев, но и для самих людей, предупредили исследователи из Технологического института Виргинии. Работа опубликована в журнале PLOS Water.

© Газета.Ru

Авторы проанализировали воду из мисок домашних собак, живущих в домах рядом колодцами. В 64% образцов были зафиксированы превышения допустимого уровня как минимум одного тяжелого металла: свинца, железа, серы или мышьяка.

Как отмечают ученые, загрязнение воды может сказываться на состоянии здоровья животных раньше, чем на людях. Это связано с меньшими размерами собак и их более короткой продолжительностью жизни. В ряде случаев именно собаки первыми демонстрировали признаки отравления тяжелыми металлами, что позже помогло диагностировать аналогичные проблемы у их владельцев.

Исследование также показало, что системы очистки воды имеют значение. Собаки, чья вода проходила только через простую фильтрацию, чаще имели проблемы со здоровьем. А вот у тех, чья вода очищалась методом обратного осмоса, риск заболеваний был заметно ниже.

Авторы работы призывают всех владельцев собак, пользующихся колодезной водой, провести ее тестирование и при необходимости использовать домашнюю систему очистки. По их словам, защита здоровья домашних животных может стать первым шагом к защите людей от опасных веществ в воде.