Как без ремонта преобразить ванную комнату

Масштабный ремонт — удовольствие не из дешевых, особенно когда речь идет о ванной комнате: демонтаж плитки, сантехнические работы, пыль, шум, затраты. Но сделать ее стильной, современной и комфортной можно без перфоратора и трат на новый кафель. Простыми и эффективными приемами, которые помогут быстро обновить интерьер этой зоны даже в арендованной квартире, поделилась Мария Боровская, дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом работы, владелица студии архитектуры и дизайна.

© unsplash

Начните с текстиля

Шторка для душа и коврик на полу — элементы, которые мы часто недооцениваем, но именно они создают визуальное и тактильное впечатление от пространства. Выбирайте водоотталкивающий текстиль хорошего качества — дешевые варианты из ПВХ быстро теряют вид. Отлично работают шторы с графичными узорами, геометрией, полупрозрачные или с акцентной каймой. А коврик можно выбрать с объемным ворсом — он не только согреет ноги, но и добавит уюта.

Если ванная совсем нейтральная — смело играйте на контрастах: зеленый коврик, черно-белая шторка и, например, полотенца в терракотовом цвете — и интерьер уже заиграл по-новому.

Избавьтесь от беспорядка

Даже самая красивая плитка не спасет, если на полках хаос. Косметика, тюбики, мочалки, щетки — все это визуально захламляет пространство.

«Хорошее решение — подобрать органайзеры, подходящие по цвету и стилю. Металлические настенные корзины, деревянные ящики, контейнеры с крышками, текстильные коробы или вращающиеся подставки — вариантов много. А еще стоит устроить ревизию: выбросите просроченную косметику и то, чем не пользовались полгода. Иногда чистота — это и есть редизайн», — рекомендует Мария Боровская.

Освежите цвет стен

Если стены не полностью покрыты плиткой, а частично окрашены — у вас огромный потенциал для преображения ванной. Сменить цвет краски — недорогой и быстрый способ полностью изменить ощущение от пространства.

Мягкие тона вроде шалфейного, серо-голубого или песочного добавят уюта, а теплый белый визуально расширит пространство. Хотите более яркий образ? Попробуйте глубокий изумрудный, пудровый розовый или графит.

Важно: используйте влагостойкую краску — она прослужит дольше и не потрескается от влажности.

Замените фурнитуру

Мелочи решают многое. Новые ручки на шкафчиках, современный смеситель, рейлинги под полотенца — это как новая фурнитура для одежды: делает образ современным без кардинальных изменений.

Сейчас в тренде матовое золото, черный металл, латунь, теплый хром. Главное — чтобы все металлические элементы были одного оттенка. Так интерьер выглядит собранно и продуманно. Меняя только ручки и держатели, вы можете задать новое «настроение» ванной: от скандинавской строгости до эклектики или ар-деко.

Добавьте декоративные вазы и цветы

Ванная — это тоже часть дома, и она заслуживает декора. Даже пара продуманных элементов способна кардинально преобразить обстановку. Поставьте стильную вазу с сухоцветами или качественными искусственными цветами.

«Если пространство позволяет, добавьте свечи, ароматические диффузоры, небольшие статуэтки. Главное — не перегружать. Один-два элемента на открытой полке или у зеркала будут смотреться аккуратно и стильно», — поясняет эксперт.

Для натуральных растений лучше подойдет ванная с окном, но даже без него можно использовать неприхотливые виды вроде сансевиерии или лианы. Главное, периодически переносить их на свет.

Смените зеркало

Зеркало — визуальный центр ванной комнаты. И если вы хотите быстрых перемен, начните с него. Выбирайте модели нестандартной формы: круглой, овальной, арочной, трапециевидной. Это сразу добавит дизайнерский акцент.

«Большое зеркало в массивной раме сделает пространство солидным, а если добавить к нему подсветку — еще и функциональным. При выборе цвета рамы ориентируйтесь на общий тон помещения и фурнитуру. Латунная рама хорошо смотрится на теплых стенах, черная — на серых и белых», — советует дизайнер.

Ванная — это место, с которого начинается наш день, и именно оно отвечает за ощущение уюта и чистоты дома. Преобразить его можно без ремонта и больших вложений: с помощью текстиля, фурнитуры, порядка, цвета и декоративных элементов. Важен не масштаб изменений, а внимание к деталям. И тогда даже самое обычное помещение сможет выглядеть стильно, современно и уютно.