Бытовые привычки звезд, которые не стоит брать на вооружение

У каждого из нас есть свои особенности поведения дома. Кто-то маниакально убирается по три раза на дню, кто-то предпочитает не гладить белье после стирки и сушки. Ну а другие вообще обожают спать на полу или в кресле. Наши знаменитости не исключение. Будучи людьми творческими, они и в быту вытворяют такое, что их поклонникам и во сне не привидится. Собрали семерку самых необычных «лайфхаков», которыми певцы, актеры и телеведущие безумно гордятся.

Виктория Боня и ее клептомания

Не то что бы у блогерши нет денег на покупку одежды для дома, но она чертовски любит прибрать к рукам казенные банные халаты. Звезда «Дома−2» успела «увести» из гостиниц как минимум два экземпляра. Для чего ей, щеголяющей дома в мини-шортах и топах, халатики с чужого плеча, она объяснить затрудняется.

Дима Билан и подоконник

Казалось бы, подоконник нужен вовсе не для сидения на нем, а уж тем более сна. Но у Билана свои представления. Артист сознался, что привычка тусоваться у окна осталась у него с детских лет. Засидевшись, он мог задремать прямо на подоконнике. Певец давно вырос, но отказываться от традиции не собирается. Нет-нет, да и сменит мягкую кровать на любимую лежанку.

Екатерина Шпица и вечерний ритуал

Миниатюрная актриса не может спокойно отойти ко сну, пока не убедится, что в доме все в порядке: шкаф закрыт, свет во всех комнатах выключен, электроприборы отсоединены от сети. Откуда в звезде взялась эта педантичность вкупе с тревожностью, не совсем ясно.

Анастасия Волочкова против генеральных уборок

Звезда балета не скрывает, что не особо любит расхламлять жилище. Даже в преддверии праздников танцовщица не утруждает себя наведением порядка. Но и похвалить ее есть за что. Все долги по коммунальным платежам перед тем же Новым годом Волочкова старается закрывать вовремя.

Глюкоза и музыкальный туалет

При планировании дизайна квартиры эпатажная певица учла каждую мелочь. Как истинный музыкант, она предусмотрела даже саунд-систему в санузле. Включается она одним касанием клавиши. Хочешь пой, хочешь стирай и пританцовывай. Главное, чтобы остальным домочадцам внезапный концерт тоже пришелся по нраву.