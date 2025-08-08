Сколько упаковок корма съели домашние животные в России

63 процента россиян содержат, как минимум, одно домашнее животное. 60 процентов из них появились в семье по просьбе ребенка. В среднем, затраты на содержание питомца составляют 4 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики торговой сети «Пятерочка» после исследования потребительского поведения в категории зоотоваров.

© unsplash

Как сообщили в пресс-службе «Пятерочки», за первое полугодие 2025 года клиенты торговой сети приобрели более 1 миллиарда упаковок кормов. Свыше 160 миллион из них — это продукция собственных торговых марок сети.

Популярными брендами в категории кормов для животных стали Dingo PRO (53 процента от покупок собачьего корма собственных торговых марок сети) и Katty PRO (32 процента от покупок кошачьего корма собственных торговых марок сети). Лидером продаж стали влажные корма: владельцы кошек приобретают их в 27 раз чаще, чем сухие. Среди хозяев собак приоритет также остается за влажными кормами — их покупают в 6 раз чаще, чем сухие.

Данными о покупках поделились также аналитики «Пушистого клуба» — виртуального сообщества в мобильном приложении торговой сети. Сейчас в клубе зарегистрировано почти 2,5 миллиона владельцев домашних животных. 89 процентов из них отдают предпочтение кошкам, 8,9 процента — собакам. Остальные содержат дома других питомцев — грызунов, птиц, рептилий или рыбок. В среднем, пользователи «Пушистого клуба» приобретают товары для животных 4 раза в месяц. Чаще всего участники закупают корма: 85,1 процентов покупок приходится на кошачье питание, 8,1 процентов — на еду для собак, 4 процента — на прочие товары для кошек, а также лакомства.