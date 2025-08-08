Как сделать квартиру комфортной и безопасной для питомца

Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, Россия занимает третье место в мире по числу домашних кошек. Все чаще они становятся полноценными жильцами городских квартир, где для них важно обеспечить комфорт и безопасность. 8 августа отмечается Всемирный день кошек, и «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно организовать домашнее пространство, чтобы питомец чувствовал себя уютно и уверенно.

© Вечерняя Москва

По словам доктора ветеринарных наук, эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианны Онуфриенко, если у вас уже есть кошка или вы только планируете завести питомца, в первую очередь задумайтесь о его безопасности дома.

«Кошки отличаются природным любопытством и часто проводят время у окна, наблюдая за происходящим на улице. Однако такое безобидное занятие может обернуться необратимыми последствиями, если окна в квартире не оснащены защитными сетками. Чтобы предотвратить риск падения питомца, оборудуйте стекла специальными сетками-"антикошками", ведь только они обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес животного. Они могут послужить не только надежным средством защиты питомца, но и отличным местом для отдыха, так как существуют варианты с встроенными балкончиками, где кошка сможет расслабиться и понежиться прямо на воздухе. Для максимального комфорта на подоконнике можно постелить уютный плед или повесить гамак. Кроме того, не забывайте, что приоткрытые окна в режиме проветривания тоже опасны — кошка может застрять в щели и получить травму», — предупредила специалист.

Также эксперт напомнила о том, что различные мелкие предметы, которые животное может проглотить, должны находиться вне его досягаемости.

«Скрепки, нитки, мишура и другие подобные вещи могут серьезно вывести из строя пищеварительную систему питомца, поэтому владельцам необходимо следить, чтобы различной "мелочевки" не было в открытом доступе. Нельзя забывать и о проводах — они должны быть изолированы, чтобы кошка не смогла порвать или прокусить их. То же самое касается и некоторых растений, ядовитых для кошек, например, лилейных, диффенбахии и гортензии. От них стоит либо отказаться совсем, либо убрать так далеко, чтобы животное не смогло до них добраться. Ведь при контакте эти растения могут вызвать ожоги, а также привести к отравлению и нарушению работы почек», — сообщила Онуфриенко.

Специалист также порекомендовала обратить внимание на свои средства для уборки, ведь многие чистящие вещества токсичны для питомцев.

«Старайтесь отдавать предпочтение бытовой химии, которая безопасна для животных. Сегодня такие средства доступны в широком ассортименте. И все же для дополнительной страховки после уборки тщательно промывайте обработанные поверхности чистой водой», — посоветовала ветврач.

По словам эксперта, для спокойствия и уюта кошки, особенно если вы только ее завели, необходимо предусмотреть места для уединения. Это могут быть картонные коробки, специальные домики или пуфик, так как кошки любят быть над поверхностью, а не под ней. Главное правило — не беспокоить животное в его личном пространстве.

«Крайне важно уважать потребность питомца побыть в одиночестве и не тревожить в укрытии. Основное место для сна тоже должно располагаться в тихом и защищенном уголке, желательно в теплом месте, например, рядом с батареей или там, куда большую часть дня попадают солнечные лучи», — добавила Онуфриенко.

Помимо этого, эксперт подчеркнула важность правильного зонирования пространства дома, в котором проживает кошка.

«Лежанка, миски с едой и водой, а также лоток должны находиться максимально вдали друг от друга, так как кошки очень чистоплотные животные и в природе стараются избегать загрязнения зоны отдыха. К тому же они предпочитают не пить воду рядом с местом приема пищи, так как это противоречит их инстинктам — в естественной среде кошки не охотятся у водоемов. При этом важно обеспечить кошке доступ к нескольким источникам воды в виде мисок и фонтанчиков, расположенных в разных комнатах и на разных уровнях высоты», — рассказала специалист.

А чтобы кошка чувствовала себя комфортно и оставалась активной, ей нужно не только свободное пространство на полу, но и возможность перемещаться по вертикали.

«Помочь питомцу реализовать его естественные потребности в многоуровневой среде обитания можно — достаточно установить высокий игровой комплекс. Такие конструкции обычно состоят из лежанок, гамаков, когтеточек, а также многочисленных тоннелей и ступенек. При этом они надежны и устойчивы даже во время активных игр», — сообщила Онуфриенко.

Давно известно, что любители собак и те, кто предпочитает котов, часто отличаются по характеру. Правда ли кошатники любят спокойствие и одиночество, а собачники отличаются открытостью и активностью — в материале «Вечерней Москвы».