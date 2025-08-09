Даже заяц опасен: что делать, если вы встретили дикого зверя

Встреча с диким животным в лесу может быть рискованной. Существует большая вероятность заражения опасной болезнью, а в отдельных случаях возможен даже смертельный исход. Серьезную опасность может представлять даже на первый взгляд безобидный заяц.

Как правильно себя вести, если встретили на пути дикого зверя, "РГ" рассказала эколог, директор фонда "Зеленая миссия" Ольга Лакустова.

Если встретился в лесу с лисой

Если вы отправились в лес и встретили там лису, то не стоит приближаться к дикому животному. какой бы милой она ни казалась вам на первый взгляд. Лисы очень часто бывают заражены бешенством.

Больное животное не всегда можно распознать сразу. На начальных стадиях болезни зараженная бешенством лиса может, напротив, искать контакта и вести себя абсолютно спокойно и даже ласково. Чтобы заразиться, не обязательно быть укушенным или поцарапанным, достаточно контакта со слюной при наличии у вас даже самой незначительной микроранки.

Стоит напомнить, что бешенство - это смертельное заболевание, которое всего за неделю может убить как животное, так и человека. Поэтому при встрече с лисой ее нужно обходить стороной.

Не надо кричать и делать резких движений. Следует избегать зрительного контакта и медленно отходить в сторону или назад.

Если лиса сама на вас нападает, надо попытаться от нее убежать и где-то спрятаться, например, залезть на дерево или заскочить в машину. Если такой возможности нет, нужно помешать животному вас укусить. Для этого можно подобрать и выставить вперед палку, рюкзак, то, что окажется под рукой, чтобы нападение пришлось на этот предмет, а не на вас.

Если контакт с животным все же произошел, тем более если оно вас укусило или поцарапало, не стоит надеяться на счастливую случайность, надо немедленно отправляться в ближайший травмпункт. Если есть такая возможность - необходимо тщательно промыть рану и обработать антисептическим раствором.

Вас обязаны принять независимо от места прописки и наличия страхового полиса. Вакцинация в таких случаях делается бесплатно и без очереди.

Антирабическая вакцина вводится по определенной схеме. Первый укол необходимо сделать в день укуса, чем меньше времени прошло - тем лучше. Последующая вакцинация проводится на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й после укуса. Очень важно соблюдать схему уколов и не пропускать ни одного из них.

Вакцинацию по схеме можно пройти в любом медицинском учреждении страны. Вам не имеют права отказать, потому что бешенство представляет очень серьезную опасность. После полной вакцинации вырабатывается иммунитет от бешенства примерно на 5 лет.

Если встретился в лесу с зайцем

Многие думают, что дикие зайцы - это милые, пушистые, безобидные животные, некий аналог домашнего кролика, только покрупнее. Но это совсем не так. Заяц не только не безобидный, но и может сам нападать на человека. Этот зверь травоядный, но у него очень сильно развит инстинкт самосохранения, и, если зайца даже немного напугать, он может напасть и достаточно серьезно поранить человека.

Средний вес зайца в районе 5 кг, но встречаются особи и покрупнее. Животное обладает очень мощными задними лапами с острыми крупными когтями и острыми сильными зубами. В случае опасности он будет использовать все, что дала ему природа, чтобы нанести противнику максимальный урон. К тому же зайцы могут развивать очень большую скорость.

Из популярных сказок мы запомнили, что зайцы всех боятся, но это не так. В некоторых случаях их предпочитают обходить стороной лисы и волки. К тому же зайцы могут быть переносчиками опасных инфекций: туляремии, бруцеллеза, миксоматоза и так далее.

Поэтому самая верная стратегия при встрече в лесу с зайцем - держаться от него подальше. Не стоит пытаться подойти, чтобы поближе рассмотреть животное, подзывать или пытаться накормить.

Если животное, увидев вас, не убежало - это уже тревожный сигнал. Не пытайтесь напугать зайца, лучшая стратегия - где-то укрыться или бежать. Если, проходя по лесу, вы слышите шорох в кустах или как кто-то бьет лапами по земле, лучше пойти в другую сторону.

Если встретился в лесу с волком

Встреча с волком в лесу может быть опасной для жизни, поэтому стоит заранее запомнить правила безопасности, чтобы в критической ситуации вы понимали, что делать.

Увидев на своем пути волка, нужно максимально успокоиться и не совершать резких движений. От того, насколько у вас получится сохранить самообладание и трезвый рассудок, может зависеть ваша жизнь.

Не стоит пытаться сбежать от зверя. Он может развивать скорость до 60 км в час и легко вас догонит в случае необходимости. От волка можно только осторожно пятиться, не совершая резких движений.

Нельзя смотреть животному в глаза - это может быть воспринято как акт агрессии, и животное решит напасть. Вместе с тем, за действиями волка надо пристально наблюдать, делать это придется с помощью периферического зрения.

Если животное начинает к вам приближаться, можно подготовить средства самообороны. Вообще не стоит ходить в лесные участки, где можно встретить диких животных, без средств самообороны. С собой должен быть как минимум перцовый баллончик и электрошокер. Они доступны в свободной продаже и заказать их можно даже в интернете. Существует богатый выбор по характеристикам и цене, а стоят они совсем недорого. Если с собой ничего не оказалось, то можно использовать палки, камни, любые подручные средства, которые могут напугать зверя. Но, повторюсь, только в том случае, если вы понимаете, что он хочет на вас напасть. Просто увидев волка вдалеке, не стоит привлекать его внимание. Чаще всего звери сами не хотят контакта с человеком и просто уходят или убегают.

Если животное начинает к вам приближаться, можно также попробовать бросить ему еду. В надежде, что зверь отвлечется на нее. А появившееся время использовать для того, чтобы уйти от хищника. Лучшая стратегия - залезть на ближайшее дерево и переждать, пока волк не уйдет, потому что убежать от зверя, который решил напасть, у человека вряд ли получится.

Если встретился в лесу с кабаном

Встреча в лесу с кабаном может быть опасной для человека. Стандартное животное имеет вес от 80 до 250 кг и острые клыки, к тому же оно считается полностью непредсказуемым. Кабаны всеядны. Они могут питаться как ягодами, кореньями, мхом, так и мясом. В большинстве случаев здоровое животное не будет искать контакта с человеком, но, если кабан почувствует опасность и решит напасть, он может нанести серьезные травмы.

По возможности встречи с кабаном стоит избегать. Например, если вы идете и видите следы копыт и разрытые участки земли, то лучше пойти другой дорогой.

Если вы все же встретили на своем пути кабана, то к нему не надо приближаться. Медленно и спокойно удаляйтесь от него. Не надо кричать, размахивать руками, какими-то предметами, кидать что-то в сторону животного.

По своей природе кабаны очень раздражительные животные, если он почувствует угрозу, то будет нападать. Если вы встретили самку с детенышами, ни в коем случае не подходите к ним ни для того, чтобы рассмотреть поближе, ни для того чтобы сфотографировать или накормить. Это дикие животные, у которых очень развиты инстинкты. Если вы приблизитесь к кабанятам, самка, скорее всего, на вас нападет.

Если кабан направляется в вашу сторону, не стоит пытаться убежать, вы все равно не успеете. Дождитесь, когда животное разгонится, и отскочите в сторону при его приближении. Кабаны имеют большой вес, из-за этого они неповоротливы и будут долго останавливаться, это поможет вам выиграть время. Дальше стоит забраться на какое-то высокое место: капот машины, дерево, большой камень и так далее. Когда вы оказались на возвышенности, где кабан не может вас достать, не надо кричать, звать на помощь, кидать что-то в животное, лучше подождать, когда зверь потеряет интерес и уйдет сам.

Если встретился в лесу с медведем

Если вы встретили в лесу медведя и зверь вас не заметил, то самый лучший вариант незаметно обойти его стороной. Стараться не издавать громких звуков, не бежать со всех ног, не пытаться его сфотографировать издалека и так далее. Просто спокойно идти в том направлении, откуда пришли, или обходить зверя на большом расстоянии. Если животное вас заметило - самое плохое, что можно сделать, начать кричать и бежать. Так ведет себя добыча, поэтому косолапый точно заинтересуется вами.

Первое, что нужно сделать, - попытаться максимально сохранять спокойствие. Не надо смотреть зверю в глаза, кидать в него чем-то, совершать резкие движения. Надо спокойно отходить по диагонали, не поворачиваясь к хищнику спиной. При этом можно что-то говорить громким и уверенным голосом. Если медведь на вас смотрит, надо показаться больше, чем вы есть, для этого можно подобрать с земли палку и поднять ее над головой, поднять рюкзак или то, что окажется под рукой, распахнуть одежду, развести руки в стороны. Если зверя не провоцировать, он не должен нападать, поскольку не ищет сам контакта с человеком.

Чтобы избежать нежелательной встречи, не стоит ходить по густым зарослям, лучше выбирать максимально открытые участки, передвигаться в компании, издавая при этом как можно больше звуков. Медведи добровольно не пойдут на шум, потому что стараются избегать встречи с человеком.