Как продлить жизнь растениям-однолеткам

Кто из нас не мечтает видеть свой сад цветущим даже поздней осенью? В этом нет ничего невозможного! Секретами садоводства с «Вечерней Москвой» поделился кандидат биологических наук, гендиректор «Студии ландшафтного дизайна Горячев и К» Виктор Горячев.

© Вечерняя Москва

В последние годы многие садоводы-цветоводы стали уезжать с дачи позже, чем прежде, даже не в сентябре, а в октябре–ноябре. Соответственно, им хочется продлить и красоту сада. Помимо астр и хризантем, гладиолусов и ряда других позднецветущих растений вполне реально продлить цветение и тех растений, что радуют вас своим цветением сейчас. Петунии, циннии, бархатцы — все эти признанные красотки из летнего цветника могут сохранять декоративность вплоть до ноября!

Однолетники — создания трепетные, но со вполне просчитываемыми ритмами жизни. Все, чего они хотят, — это оставить потомство. Они бурно цветут, радуя нас, но их задача — успеть отцвести и сделать все для вызревания семян. Помимо того что растения активно реагируют на все климатические катаклизмы — жару, сухость, избыточную влагу, — они также невероятно чутки к изменению длины светового дня.

Вы сами уже заметили, наверное, как с конца июня сократился день. Для цветов-однолетников это четкий и легко считываемый сигнал: цветение пора завершить, настало время перейти к формированию семян. Плюс ко всему за считаные дни ощутимо снизилась ночная температура, а когда это происходит — замедляется вегетация. Для однолетника это тоже сигнал: торопись! А как только формирование семени будет запущено, растение начинает стареть. Понимая последовательность этих процессов развития однолетнего растения, его можно заставить не верить в то, что скоро осень. Вам помогут в этом несложные агротехнические приемы.

Один из самых простых и действенных приемов продления цветения — удаление увядших соцветий. Когда вы удаляете отцветшие цветочки, вы не допускаете перехода растения от фазы цветения к фазе плодоношения.

Проведите также омолаживающую обрезку. Для этого крупные стебли тех же петуний нужно обрезать до высоты 10–15 см от уровня почвы либо до места, где видны молодые ростки.

Не забудьте о подкормке растений — приближение осени не говорит о том, что они не хотят «есть». Поверьте, однолетники будут очень рады минеральным подкормкам.

Растения не любят как засуху, так и переувлажнение. Рыхлите землю под растениями, мульчируйте посадки. Если мощные ливни прекратились, помните, что ближе к осени меняется сама схема полива растений: теперь напоить их водой стремятся по утрам, реже, чем летом, но обильнее — надо добиться того, чтобы вода попала к самым «дальним» корням растения. Если дожди заливают посадки, забота иная: хорошо себя будут чувствовать те растения, которые сидят не в «болоте». Иногда от переувлажнения спасает простой метод: землю вокруг растений надо проколоть вилами, если есть тонкие — тонкими. Как ни удивительно, этот простенький «дренаж» иногда спасает посадки (их корни в первую очередь) от загнивания.

Наука не стоит на месте и изобрела много препаратов-помощников для поддержания иммунитета растений и стимулирования их роста. Это Эпин-Экстра, Циркон, НВ-101, Энерген Аква, Экосил, Янтарин. Если растение заболело, срочно приступайте к лечению. Кроме того, помогайте растениям побороть инфекции, не забывая о биофунгицидах (Фитоспорин-М, Алирин-Б и др.).

ГОТОВИМ УДОБРЕНИЯ

Как правильно приготовить удобрение для цветущих растений, если вы собираетесь подкормить их в августе? Для начала — убираем азот, в нем сейчас нет никакой нужды. Если вы подкормите азотом растения, они примутся активно наращивать зеленую массу, а зачем она сейчас?

Одно из лучших сезонных удобрений готовят так: надо развести 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия в 10 литрах воды и полить растения под корень. Можно также взять монофосфат калия (5 г на 5 л воды) и опрыскать растения по листьям. Чуть позже, в начале сентября, подкормите цветы смесью немного в иной пропорции: 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды. Суперфосфат хорошо растворяется в кипятке.

Дожди в столичном регионе убедили дачников: нельзя экономить на дренаже участка. О том, как его сделать, «Вечерней Москве» рассказала Мария Цепкова, гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры».