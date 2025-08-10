Как определить, когда пора собирать урожай

Многие садоводы знают: вырастить овощи — это полдела. Главное — сохранить выращенный и собранный урожай. Чтобы продлить жизнь овощей с грядки, важно правильно определить оптимальный момент для сбора урожая.

Если промедлить, овощи могут «прихватить» осенние заморозки, и тогда плоды окажутся испорчены: начнут загнивать и утратят не только свои вкусовые качества, но и витамины.

С точки зрения агротехники выделяется две фазы зрелости растений, рассказала агроном Анна Клинг.

«Спелость овощей — это не просто вопрос вкуса, а целая наука. В садоводстве различают две важные фазы зрелости растений: техническую и биологическую. Техническая спелость наступает тогда, когда плоды готовы к употреблению. Например, кабачки собирают, пока их кожица остается тонкой и нежной — именно в этот момент они наиболее вкусные и полезные. Биологическая спелость приходит позже, когда семена внутри плодов полностью формируются, а кожура становится плотной. К сожалению, в этот период овощи уже не так хороши для еды», — пояснила агроэксперт.

В целом все огородные культуры делятся на два типа: многосборовые и одноразовые.

Многосборовые культуры — огурцы, помидоры, перцы, баклажаны — плодоносят постепенно, и в течение сезона можно собирать урожай неоднократно. Одноразовые — к ним относятся картофель, капуста, морковь, свекла и другие корнеплоды — убирают однократно в фазе оптимальной зрелости.

Готовясь к сбору урожая, нужно помнить, что наилучшее время для этого — первая половина дня. Плоды, которые весь день провели на солнце или под воздействием высокой температуры воздуха (будь то открытый грунт или теплица), нагреваются, а это, в свою очередь, негативно влияет на их лежкость.

«Погодные условия играют не менее важную роль в процессе сбора. Особенно это касается корнеплодов и луковых культур. Перед тем как приступить к их выкапыванию, важно дождаться, пока земля подсохнет. Влажная почва может повредить урожай и усложнить процесс сбора», — отметила Анна Клинг.

Кроме того, необходимо ориентироваться на климатические условия и рекомендованные производителем семян сроки сбора. Выделяются раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Например, капусту раннеспелых сортов можно убирать уже в июле. Если же промедлить с уборкой урожая, кочаны потрескаются.

То же самое справедливо и для картофеля: в южных регионах урожай созревает быстрее, чем в северных. Если ботва картофеля начинает желтеть и усыхает, значит, пора приступать к уборке урожая. Можно также проверить размер клубней: для этого осторожно подкапывают несколько кустов и визуально оценивают размер плодов. Кожура спелого картофеля более плотная, коричневатового цвета. Недозрелые клубни имеют зеленоватый оттенок, а кожица у них легко сдирается. Также нужно обратить внимание на то, насколько крепко клубни держатся на стебле: зрелые картофелины снимаются практически без усилий.

Томаты снимают с куста тогда, когда они покраснеют. В этот период они приобретают лучшие вкусовые качества. Но если ночи холодные, а погода дождливая, плоды лучше снять, чтобы их не поразила фитофтора. Томаты, собранные на стадии так называемой бланжевой спелости (стадия бурой зрелости), могут прекрасно дозреть в сухом и теплом помещении, практически не теряя вкусовых качеств.

«Главное правило успешного сбора урожая — не упустить оптимальный момент зрелости для каждой культуры. Внимательное отношение к растениям и соблюдение этих простых рекомендаций поможет получить максимум пользы от своего сада», — резюмировала агроэксперт.

Также Анна Клинг напомнила, что плоды нельзя срывать с куста: их надо аккуратно откручивать.

