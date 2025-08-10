Какие болезни могут передать кошки своим хозяевам

Кошки могут передать человеку такие болезни как бешенство, стригущий лишай и токсоплазмоз. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз — это далеко не полный перечень болезней, передающихся человеку от больных кошек», — рассказал собеседник агентства.

В Роспотребнадзоре добавили, что заразиться инфекцией можно при контакте с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины.

В надзорном ведомстве пояснили, что для того, чтобы защититься от заражения, необходимо придерживаться простых правил: мыть руки после контакта с кошками, убирать экскременты в перчатках. Кроме того, необходимо регулярно прививать питомца от бешенства, применять средства защиты от блох и клещей.

Среди прочего в Роспотребнадзоре призвали избегать контакта питомцев с бездомными животными и грызунами, а также не подходить к незнакомым животным.

До этого доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что контакт с бездомными кошками может нести серьезные риски для здоровья человека из-за зоонозных инфекций — заболеваний, передающихся от животных. Эксперт посоветовала избегать контактов с незнакомыми животными, особенно если у них есть признаки болезни, вроде сыпи, выделений из глаз, а также наличие агрессии.