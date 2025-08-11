Чаще всего от повреждений страдают пауки и черепахи, рассказал НСН ветеринарный врач Михаил Шеляков. Россияне стали чаще обращаться к ветеринарам с экзотическими животными, заявил НСН ветеринарный врач Михаил Шеляков.

В Зеленоградской клинике ветеринары впервые сделали УЗИ рыбе. У бирюзовой акары возрастом примерно 5-7 лет начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией, появился риск разрыва опухоли. Специалисты провели УЗИ позвоночному, после чего удалили содержимое кисты. Сейчас рыба снова активна и свободно плавает. Шеляков отметил, что «экзотических» обращений становится больше, это хороший знак.

«То, что рыбе сделали УЗИ, это частая история на самом деле. Рентген тоже делается, но это сложнее, так как рыбу приходится убирать из водной среды. Рыбу кладут в мокрое полотенце, все делается максимально быстро. Эти услуги специфические, потому что ответственность высока. Но мы стараемся минимизировать цены, чтобы у людей не было риска просто выкинуть эту несчастную рыбку. То, что люди приносят к нам рыбок и так далее, это показатель здорового общества. Животных лечат, даже если кажется, что проще купить новую рыбку», - рассказал он.

По словам Шелякова, чаще всего страдают пауки и черепахи.

«Часто к нам обращаются с пауками, например, птицеед - очень хрупкий паучок. Пауков у нас любят держать дома. Поэтому бывает, что пришел гость, хозяин положил его паучка на руку, а потом паук дернулся, гость просто машинально встряхивает, паук падает, у него лопается брюшко. К нам часто обращаются с такими повреждениями, мы зашиваем паучка. Еще часто наступают на черепах, панцирь трескается. А это фактически ребра у черепахи, там сразу легкие, внутренние органы. Мы замазываем специальным гелем, герметизируем все. Поэтому иногда требуются навыки слесаря, столяра, штукатура», - поделился собеседник НСН.

Инициатива открыть единый номер экстренной ветеринарной помощи нереализуема, так как большая часть России живет в небольших населенных пунктах, где ближайшая ветклиника в десятках, а то и в сотнях километров езды. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.