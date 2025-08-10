Как выбрать холодильник и какие необычные модели есть на рынке

В августе 1899 года был запатентован первый в мире холодильник. Как его выбрать и какие необычные виды холодильников сейчас есть на рынке, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

По словам представителя одного из крупных российских брендов бытовой техники и главного сотрудника авторизованного сервисного центра Юрия Табунова, при выборе холодильника надо учитывать несколько ключевых факторов.

Лучше всего покупать холодильник с гибридной системой охлаждения. Она считается наиболее эффективной. Для квартиры идеально подойдет двухкамерный холодильник: в нем оптимальный размер морозилки и отсеков для продуктов. Еще рекомендую отдать предпочтение механическому управлению — оно долговечнее по сравнению с электронным, — рассказал эксперт.

Юрий Табунов также советует не экономить на холодильнике и приобретать модель по стоимости не ниже 30 000 рублей, отдавая предпочтение отечественным моделям — сейчас их гораздо проще и дешевле обслуживать.

Кухонный сейф

Однокамерный холодильник в ретростиле украсит любой дачный интерьер. Необычный дизайн станет изюминкой, а гости не сразу поймут, для чего он предназначен. Его компактные размеры позволяют без проблем транспортировать.

Холодильник Maunfield — 15 000 рублей.

Экая диковинка!

В XX веке холодильники прошли путь от громоздких и дорогих устройств до компактных, безопасных и доступных для массового потребителя.

Сам расскажет о неполадках

Если вы хотите управлять холодильником на расстоянии, то можно приобрести технику с Wi-Fi. Данная функция позволяет контролировать температуру, включать режимы вроде суперзаморозки или отпуска, получать уведомления о неполадках (например, неплотно закрытой дверце) и заказывать продукты, если холодильник подключен к соответствующим сервисам.

Холодильник Haier 364 л — 44 000 рублей.

Телевизор теперь ни к чему

Если на кухне не так много места, то умный холодильник можно использовать в качестве телевизора. Многие модели поддерживают ТВ-каналы — смотреть передачи можно, не приобретая дополнительной техники.

Холодильник Liebherr с встроенным телевизором обойдется в 88 000 рублей.

Все для красоты

Есть холодильник и для хранения косметики с ограниченным сроком годности. Многие косметологи рекомендуют использовать девайс для того, чтобы хранить там маски.

Холодильник Beauty — 3500 рублей.

Егор Ратников, предприниматель, эксперт по электронике и бытовой технике:

Если холодильник стоит рядом с окном, то прямые солнечные лучи могут привести к перегреву устройства. Оно просто сломается. Особенно критична жаркая погода. Поэтому ставить холодильник у окна без штор, не пропускающих свет, нельзя, как не стоит придвигать его вплотную к стене или кухонному гарнитуру. Обязательно должно быть свободное пространство для циркуляции воздуха.

Как правильно мыть холодильник:

Чтобы качественно помыть холодильник, дайте ему разморозиться, если он не автоматический. Выньте все съемные полки, ящики, лотки и другие аксессуары.

Ускорить процесс разморозки можно следующим образом: емкость с горячей водой нужно поставить на нижнюю полку.

Не используйте жесткие щетки, абразивные средства или металлические предметы для очистки, чтобы не повредить пластик.

Промойте съемные элементы в теплой мыльной воде или растворе соды/уксуса. Эти средства хорошо устраняют запахи и различные виды загрязнений.

С приходом жары спрос на установку кондиционеров в городе вырос на 30 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как безопаснее всего охлаждаться в жару, какие устройства могут помочь при такой погоде.