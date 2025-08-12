В Новосибирске птицы массово уничтожают урожай облепихи
В столице Сибири стартовал сезон сбора облепихи, но в этом году новосибирцы столкнулись с неожиданной проблемой - сороки массово уничтожают ягоды уже в августе. Биолог Алексей Яновский пояснил, что обычно птицы питаются облепихой зимой, но в этом сезоне сороки начали лакомиться ягодами раньше.
Сбор облепихи остается только ручным трудом, поскольку специальных комбайнов для этой культуры нет. Кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Лутов предупредил, что метод сбора «початками» вредит кустам. В этом случае урожай следующего года формируется только через два года, поскольку ягоды появляются на боковых побегах, отрастающих после повреждения.
Облепиха представляет особую ценность благодаря своему уникальному составу. В ягодах содержится 190 биологически активных веществ, в том числе 20 минералов, комплекс витаминов, флавоноиды, аминокислоты и органические кислоты.
Новосибирцы заготавливают эти полезные ягоды на зиму. Однако в этом году многим придется искать альтернативные источники витаминов из-за необычного поведения пернатых.
