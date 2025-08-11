Ветеринар объяснила, как распознать ожирение у собак и кошек

Лишний вес у кошек и собак может умилять некоторых владельцев, но на самом деле это серьёзная проблема. Ожирение сопутствует развитию многих заболеваний у питомцев, в том числе диабета и сердечно-сосудистых болезней. Ветеринарный врач Инна Моисеева рассказала о причинах ожирения у домашних животных и методах борьбы с лишним весом.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, понять, что у питомца избыточный вес, достаточно просто. Прощупайте ребра питомца и посмотрите на его талию — если ребра прощупываются с трудом, а талия едва заметна, это может быть первым признаком лишнего веса. В таком случае необходимо обратиться к ветеринару.

Среди основных причин ожирения у домашних животных Инна Моисеева выделяет:

неправильное питание — перекармливание или неправильно подобранный корм;

малоподвижный образ жизни — дефицит физических нагрузок;

возрастное замедление метаболизма;

заболевания, гормональные изменения, стресс и приём некоторых лекарств.

Важно следить за питанием и активностью питомца, а при первых признаках лишнего веса и ожирения проконсультироваться с ветеринарным врачом. Он поможет подобрать специализированный корм и правильно рассчитать порцию с учётом индивидуальных особенностей животного.

Забота о питомцах не ограничивается питанием, она включает в себя регулярные физические тренировки и активные игры. Исследование аналитического центра НАФИ и некоммерческой организации «Национальная ветеринарная палата» показало, что среди активных владельцев 73% ежедневно играют с животными, а 47% регулярно их дрессируют, тогда как среди менее активных владельцев эти показатели ниже — 67% и 31% соответственно.

Кошкам для поддержания здоровья нужны ежедневные занятия с интерактивными игрушками (минимум 15-20 минут). Для них следует создать среду для физической активности: настенные полки, мостики и укрытия. Также отправляйте питомца на поиск игрушек или лакомства — учитывайте лакомства в суточной норме калорий.

Собакам же нужно гулять на улице как минимум два раза в день по 30-60 минут. Питомцам следует каждый день организовывать активные игры, обучение командам, а при необходимости посещать площадки, где с питомцем работают профессиональные инструкторы.