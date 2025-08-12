Перечислены растения, которые опасно держать дома

Многие популярные комнатные растения, которые украшают подоконники и офисы, на самом деле могут быть опасны для здоровья. Они содержат токсины, вызывают аллергию, раздражение кожи, а некоторые способны даже спровоцировать хронические заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель.

© Газета.Ru

По словам специалиста, особую угрозу представляет диффенбахия. Ее сок содержит кристаллы оксалата кальция и фермент диффенбахин, которые вызывают ожоги кожи, отек слизистых, удушье и даже временную слепоту. Особенно опасно растение для детей и животных — смертельной дозой может стать сок всего одного листа. Кроме того, ночью диффенбахия потребляет много кислорода и способна вызывать хроническое кислородное голодание, если держать ее в спальне.

Не менее токсичен олеандр — его сок может вызвать ожоги, похожие на повреждения от борщевика, а яды способны проникать через кожу и нарушать работу сердца. Плющ (хедера) содержит сапонины и аллергенный фалькаринол, вызывающий дерматит, спазмы бронхов и опасные отравления при случайном проглатывании ягод. Спатифиллум («женское счастье») раздражает слизистые и провоцирует приступы астмы, а азалия выделяет токсичный андромедотоксин, влияющий на нервную и сердечно-сосудистую системы и способный вызвать головокружение, тошноту и судороги.

Опасность представляют и фикусы — их млечный сок вызывает волдыри и зуд, а насекомые-вредители, которых они привлекают, могут стать источником аллергенов и плесени. Даже праздничные букеты из лилий, нарциссов, гиацинтов и хризантем могут быть смертельно опасны для кошек — их токсины разрушают почки животных за считанные часы.

Эксперт советует заменять опасные растения на нетоксичные аналоги. Например, диффенбахию можно заменить каталеей или марантой, олеандр — гибискусом, а фикус — драценой.