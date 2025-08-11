Viola выпустила коллекцию кухонного текстиля

Производитель продовольственных товаров Viola представил премиальную коллекцию кухонного текстиля Priladozie («Приладожье»), созданную в партнерстве с карельским брендом Karelian Design. Это переосмысление северных традиций через призму дизайна, вдохновленное природой Приладожья — одного из живописных уголков Карелии — и культурным наследием народов Севера. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Viola.

Проект объединил подход к визуальному языку, экологичность, минимализм и уважение к ремесленным и гастрономическим традициям коренных народов Карелии. Он вписывается в эстетические коды Viola — лаконичность, природность, качество и искренность.

В коллекцию вошли скатерти, салфетки, дорожки, фартуки, прихватки и кухонные полотенца. Все изделия выполнены из льна.

Плавные формы, глубокие цвета, символические орнаменты и экологичные материалы текстиля перекликаются с дизайном линейки свежих молочных продуктов Viola — молока, сливок и йогуртов.

Проект стал продолжением философии брендов: объединить традиции и инновации, дать новый голос знакомым смыслам и визуальным образам, сохранив атмосферу Севера.

Наталия Добрынина, старший вице-президент Viola:

Как компания с вековой историей, мы в Viola высоко ценим традиции, уважаем и собственные корни, и традиции региона, которые вдохновляют нас на создание нашей продукции. В основу коллекции Priladozie легло наше стремление привлечь внимание к красоте, эстетике, богатству исторического и культурного наследия русского Севера вообще и коренных финно-угорских народов Карелии — в частности.

Авторы коллекции — дизайнеры Павел Манилов и Яна Пермякова — искали вдохновение в фондах Национального музея Финляндии, Регионального музея Северного Приладожья и фотоархивах, изучая предметы быта, традиционные ремесла и повседневную жизнь северных народов.

Елена Никонова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Регионального музея Северного Приладожья:

Коллекция отличается выбором глубоких природных цветов, таких как синий и зеленый, что органично соотносится с образом Карелии. Особенно ценно, что орнаменты можно интерпретировать по-разному, но они все равно возвращают нас к традиционным символам — прялке, рыбе, женскому ремеслу. Такой подход делает культурный код узнаваемым и актуальным.

Дизайнеры вдохновились художественной культурой малых коренных финно-угорских народов Карелии и переосмыслили ее в современных элементах. В орнаментах, украшающих текстиль, можно разглядеть очертания прялки, каплю молока и листок — символ нетронутой северной природы. Еще одним источником для визуального образа коллекции стали карельская и финская кухни, в частности, калакейтто — традиционный карельско-финский рыбный суп. Образ рыбы стал одним из графических мотивов, а цвета молока, воды и лосося — основой палитры коллекции.