Ветеринары напомнили, как помочь лежащему на земле птенцу стрижа

Ветеринары Удмуртии напомнили, как помочь лежащему на земле птенцу стрижа
В Главном управлении ветеринарии Удмуртии рассказали, что делать при обнаружении птенцов стрижей на земле.
Как отмечают специалисты, нахождение птенцов на земле естественно — в этот период жизни они учатся летать, поэтому падают. Чаще всего птицы здоровы и не нуждаются в помощи человека.
При обнаружении птенца на земле, лучшая помощь — это аккуратно поднять его (рекомендуется использовать перчатки или мягкую ткань) и посадить на возвышенность — ветку дерева, карниз или другую безопасную поверхность.
При этом кормить или поить стрижа не стоит, так как эти птицы потребляют пищу только в полёте.
«Даже если с первого раза птенец не взлетит, не переживайте — дайте ему время и возможность попробовать снова. Природа мудра, и чаще всего такие птицы прекрасно справляются сами», — говорится в сообщении.