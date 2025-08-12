Ветеринары напомнили, как помочь лежащему на земле птенцу стрижа

В Главном управлении ветеринарии Удмуртии рассказали, что делать при обнаружении птенцов стрижей на земле.

Как отмечают специалисты, нахождение птенцов на земле естественно — в этот период жизни они учатся летать, поэтому падают. Чаще всего птицы здоровы и не нуждаются в помощи человека.

При обнаружении птенца на земле, лучшая помощь — это аккуратно поднять его (рекомендуется использовать перчатки или мягкую ткань) и посадить на возвышенность — ветку дерева, карниз или другую безопасную поверхность.

При этом кормить или поить стрижа не стоит, так как эти птицы потребляют пищу только в полёте.