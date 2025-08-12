Как превратить хобби в доход: советы мастеров

Тульская мастерица Анастасия Коваленко уже около 10 лет изготавливает аксессуары для волос. Очень часто она продает свои работы на различных городских ярмарках: летом в Центральном парке, а зимой в помещениях. Участие в ярмарках может быть как на платной, так и на бесплатной основе, уточнила мастерица.

© Unsplash

Еще один из способов реализации талантов – соцсети. Анастасия отмечает, что конкуренция в них выросла, но у них есть преимущество – они продолжают работать круглый год. Другой вариант – специализированные сайты для мастеров ручного труда или крупные онлайн-сервисы частных объявлений. Однако, по мнению Анастасии, эти методы не всегда эффективны – продажи есть, но не в больших объемах.

Как отмечает Тульская служба новостей, не все люди пользуются интернетом для приобретения хендмейда, гораздо интереснее смотреть и трогать изделия вживую. Для таких покупателей существуют специализированные магазины, где на витринах можно увидеть работы мастеров: от игрушек и украшений до канцелярии. Однако, при высокой конкуренции, мастерицы стараются выполнять уникальные изделия, чтобы иметь успех среди покупателей.

Так, еще одна тульская мастерица Мария Сосновская изготавливает украшения из керамической и стеклянной посуды. Ее работы представлены в 8 магазинах сети в России. Она поделилась, что доход от продажи украшений – ее основной заработок. Стоит отметить, что хобби не только помогает зарабатывать, но и способно продлить жизнь.

Ученые выяснили, что люди с ясной жизненной целью живут дольше, реже болеют и на 44 % меньше подвержены болезни Альцгеймера. Это может быть хобби или забота о питомцах – главное ощущение нужности и наполненных смыслом дней. Фото: unsplash.com