Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

Если в квартиру залетела летучая мышь, нужно обратиться к экспертам – сотрудникам МЧС или Московского зоопарка, рассказал Москве 24 начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Эксперт отметил, что в основном летучие мыши залетают в квартиры случайно. Например, если в ночное время их застала непогода, рукокрылые могут воспринять человеческое жилье как укрытие. При этом они могут остаться в квартире и зимовать.

В таком случае, по словам Бурмистрова, лучше дать летучей мыши дозимовать. Но если такой возможности нет, необходимо обратиться к экспертам.

"Специалисты забирают таких сонных летучих мышей, дают им возможность провести зимовку в тишине, в спокойствии в искусственной среде, а весной выпускают на волю", – поделился Бурмистров.

При этом он добавил, что животное можно попробовать выпустить на волю самостоятельно, однако в таком случае важно соблюдать технику безопасности.

Животное нужно накрыть ладонью и аккуратно переместить в плотно закрытую коробку с небольшими отверстиями до наступления темноты. Когда стемнеет, достаточно открыть ее, выставив в окно, и мышь вылетит сама.

По его словам, в светлое время суток выпускать на волю летучих мышей нельзя, поскольку солнце слепит их и провоцирует дезориентацию в пространстве. Если мышь села на занавеске, то необходимо закрыть дверь в комнату, выключить свет и открыть окно. Вскоре мышь поймет, что на нее никто не нападет, и с приходом ночи улетит самостоятельно.

Бурмистров подчеркнул, что после контакта с летучей мышью нужно соблюдать правила гигиены: помыть руки, а также обработать дезинфицирующим средством поверхность, на которой сидело животное.

При этом эксперт отметил, что вероятность получить ущерб от летучей мыши небольшая, поскольку это маленькое животное с тоненькими косточками и летательной перепонкой. По его словам, она скорее сама получит урон от человека или другого животного.

"Они сами больше в зоне риска, нежели окружающие. Если сломанная кость животного не срастется или кожистая перепонка не восстановится, оно больше не сможет летать и добывать пищу. В таком случае летучая мышь будет обречена на гибель", – заключил Бурмистров.

В Москве можно встретить десять видов летучих мышей. Самые редкие из них – двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу столицы.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды ранее напомнили, что летучие мыши не представляют угрозы для людей. Поэтому бояться их не стоит.

Однако при встрече с ними эксперты рекомендовали не трогать летучих мышей без причины, не гладить и не пытаться приручить. Также не рекомендуется кормить рукокрылых, так как это может нарушить их естественное поведение и нанести вред здоровью.