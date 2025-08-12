Агроном назвал два способа защиты урожая от фитофторы

Беречь растения от попадания влаги и регулярно удалять нижние листья важно, чтобы избежать появления на урожае фитофторы. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Он напомнил, что фитофтора – это грибковое заболевание. Оно начинает быстро распространяться, как только появляются перепады между дневными и ночными температурами, частые осадки, туманы.

При этом страдают все пасленовые: томаты, картофель, перцы, баклажаны, уберечь которые помогают вещества фунгициды. Однако эксперт предупредил, что обработка ими может быть опасна, поскольку часть химии попадет в организм при употреблении продуктов.

Поэтому самый лучший способ спасти овощи от фитофторы – сажать их в теплице и следить, чтобы на них не попадала влага. То есть закрывать двери на ночь и в дождливые дни, а также проветривать только тогда, когда на улице тепло и солнечно.

Кроме того, важно аккуратно поливать растения под корень, а еще лучше организовать капельный или подпочвенный полив, отметил агроном.

"Также нужно своевременно удалять нижние листья, например, у томата, чтобы не было застоя влаги и плоды хорошо освещались солнцем", – добавил Викулов.

Если овощи растут не в теплице и на листьях все-таки начали появляться темные пятнышки фитофторы, лучше сразу снять все развившиеся плоды и разложить их дома, например, на подоконнике, чтобы они там дозрели. Если сорвать их после того, как на них появится хоть одно маленькое пятнышко, они пропадут, предупредил агроном.

"Что касается картофеля, то у него следует скосить пораженную фитофторой ботву и присыпать все сверху золой. Тогда клубни не заразятся и смогут дозреть", – добавил эксперт.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что во время града спасать надо в первую очередь растения с широкими листьями, которые может сильно побить. Это огурцы, помидоры, растущие не в теплице, кабачки, тыквы и баклажаны.