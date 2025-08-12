Как сочетать цвета в интерьере: схемы и советы по подбору палитры

При покупке нового жилья или ремонте мы всегда стараемся сделать дом красивым и комфортным. Важно выбрать правильные цвета, которые будут радовать глаз при входе в помещение. Расскажем, как выбрать правильную, приятную цветовую палитру.

Почему цвет важен в интерьере

Подбор цвета в интерьере - очень важный, непростой процесс. Цвет создает настроение в доме. Если каждый день просыпаться в темной, невзрачной комнате, то и вы, скорее всего, будете грустным и раздраженным.

Цвет - визуальное эмоциональное переживание, отмечает ведущий дизайнер сервиса по обустройству жилья Rerooms Ирина Сачек. У каждого оно особенное, неповторимое, основанное на личном эмоциональном опыте.

Как правильно подобрать палитру

Подбор цветов тесно связан с психологией: неправильно подобранная цветовая гамма будет плохо влиять на ваше настроение. Поэтому нужно найти цвета, которые будут гармонично смотреться вместе и не резать глаз.

Грамотный подбор цветовой палитры поможет снять накопившийся за день стресс, расслабить тело и мозг, стабилизировать кровяное давление, успокоить, наполнить пространство светом или подарить прохладу, говорит Ирина Сачек.

Для подбора цветов и гармонии нужно придерживаться четкой логики и правил.

Базовые понятия цветового дизайна

Люди изучают цвет и его влияние уже очень давно: основы начали закладываться еще в XVII веке. С тех пор появилось множество понятий. Рассмотрим базовые принципы цветового дизайна

Цветовой круг Иттена

Один из базовых инструментов цветового дизайна - цветовой круг Иттена. Он был придуман в 1961 году швейцарским художником Иоганнесом Иттеном.

Пользоваться им не так сложно, как кажется на первый взгляд. Круг Иттена состоит из 12 цветов, включая первичные (красный, желтый, синий), вторичные (оранжевый, зеленый, фиолетовый) и третичные (полученные смешиванием первичных и вторичных).

Для начала нужно определиться с основным цветом, который будет доминировать. Допустим, это зеленый.

Теперь вы должны выбрать схему сочетания:

Комплементарная схема. Выберите цвет, который находится напротив вашего основного цвета на круге. Это контрастное сочетание, которое хорошо подходит для акцентов. Триада. Впишите в круг равносторонний треугольник. Цвета, на которые указывают его вершины, хорошо сочетаются. Это более сбалансированное, но все еще яркое сочетание. Аналоговая триада. Выберите три цвета, расположенные рядом на круге. Это спокойное, гармоничное сочетание, которое создает мягкие переходы. Тетрада. Впишите в круг квадрат или прямоугольник. Углы фигуры укажут на четыре цвета, которые лучше всего сочетаются между собой.

Внутри выбранной схемы можно использовать разные оттенки выбранных цветов для создания более интересных комбинаций.

Теплые и холодные оттенки

Большое влияние окажет выбор между теплыми и холодными оттенками цветов. Желательно использовать в одной комнате либо только холодные цвета, либо только теплые - неопытному человеку будет очень тяжело сочетать их между собой. Теплый оттенок можно добавить к холодному лишь как акцент, с холодным акцентом поступаем аналогично.

Вспомните, в каком помещении солнечно, а в каком солнца мало или нет совсем? Это поможет определить, теплый или холодный оттенок должен преобладать в палитре помещения, поясняет Ирина Сачек. В пространствах, где солнца больше в течение дня - выбор делаем в пользу холодных тонов. И, наоборот, в помещениях, где солнца мало - выбираем теплые цвета.

При определении палитры из двух, трех цветов поступаем так: в солнечных помещениях соотношение цвета должно быть следующим: основной цвет (стены, пол, мебель) - холодный.

Дополнительный цвет (текстильный декор) - холодный. Акцентный цвет, самый яркий, он необходим для гармонии палитры (декор, картина или панно на стене) - теплый. Данное соотношение для помещения, где солнца много и хочется прохлады.

Другой пример соотношения для помещения, где солнца очень мало или нет вовсе: основной цвет (его больше всего) - теплый. Дополнительный - теплый. Акцент в этом случае будет холодным и непременно ярким, очень заметным.

Преобладание теплого, холодного оттенков зависит от того, насколько помещение кажется солнечным или затененным. При этом надо учесть и собственные ощущения, к ним также стоит прислушаться, почувствовать, говорит Ирина Сачек.

Как определить теплый или холодный цвет перед вами? Если вы находитесь в магазине, попросите сделать это специалистов. Для этого существуют специальные демонстрационные материалы. Если такой возможности у вас нет - разбираемся самостоятельно. Обобщенно: теплый цвет - тот, в котором в разной степени присутствует желтый или оранжевый, поясняет Ирина Сачек. Желто-оранжевый - самый теплый цвет, и его добавление в любой цвет делает этот цвет теплым. Холодный цвет - в котором в разной степени присутствует синий.

Из-за того, что цвет - понятие субъективное, в большей степени руководствуемся ощущениями, советует эксперт. Ведь мы часто говорим - жгуче-красный, сине-холодный, прохладно-зеленый или ядовито-зеленый.

Правило 60-30-10

При выборе цвета интерьера можно использовать классический инструмент цветового дизайнера - правило 60-30-10.

При выборе оттенков для интерьера стоит опираться именно на это правило, рекомендует дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Вам потребуется выбрать три цвета:

Доминирующий цвет (60% интерьера): чаще всего это спокойный, нейтральный или натуральный оттенок (например, бежевый, серый, оливковый). Вторичный цвет (30%): поддерживающий цвет для текстиля, декора, штор, ковров (может быть чуть темнее или теплее основного). Акцентный цвет (10%): самый яркий, используется дозированно в декоре, предметах искусства.

Популярные сочетания цветов в интерьере

В качестве основы для цветовой гаммы в интерьере можно использовать готовые популярные сочетания цветов:

Палитра нейтральных цветов. Сейчас все больше и больше в моду входят нейтральные цвета в интерьере. Спокойный, ласковый бежевый в сочетании с серым, белым или графитовым будет создавать у вас в доме уютную, успокаивающую атмосферу. Контрастные пары. Хорошим вариантом будет использовать контрастные цвета в помещение. Синий и оранжевый, зеленый и бордовый или же желтый и фиолетовый - все эти сочетания будут придавать вам энергии и радости. Монохромная гамма - гамма, основанная на использовании различных оттенков одного цвета (на круге Иттена идем от края к центру). Она придаст помещению спокойствия. Аналоговая гамма - гамма, использующая соседние цвета, расположенные рядом друг с другом на цветовом круге Иттена (выбираем цвета, идя по окружности). Она будет придавать комнате яркость.

Как выбрать цветовую гамму: советы дизайнера

Ирина Сачек предлагает действовать так:

"Набор цветов и оттенков, которые будут наполнять интерьер и, по сути, будут окружать вас несколько лет, будут создавать эмоциональный и психологический фон, непосредственно влияя на ваше здоровье и настроение, - отмечает она. - Очень простое решение - спросите у природы. Все самые лучшие и модные палитры давно созданы. Изумрудно-зеленый лес, светло-голубое небо, бежевый песок и бордово-коричневая земля в овраге - самая умиротворяющая гамма. Или океанские глубины, наполненные стайками ярких рыбок. Сиреневые зимние сумерки и розовое морозное небо. Летнее красочное утро в ярких лучах, сочно-салатовая береговая зелень отражается в бирюзово-синей глади озера... Главное - увидеть!"

Спросите себя, где вы мечтаете побывать, советует дизайнер. И представьте это место или найдите его фотографии в интернете.

Мечтаете побывать в Бразилии? Перед вами яркие всполохи алых и ультрамариновых перьев, золотых пайеток, яркой сочной зелени пальм. И все это буйство - на почти белом полуденном небосклоне, у песчаных берегов теплого моря с холодно-голубыми всплесками волн с белыми гребешками. Палитра готова: 70% бело-голубого, 20% песчано-бежевого и 10% акцентного. Можно 5% алого и 5% ярко-желтого, золотого или оранжевого. Этот интерьер для ярких и динамичных натур.

А как быть тем, кто ищет умиротворения? Мечтаете о море? Или о домике в лесу? Перед глазами появляется вьющаяся песчаная тропинка между лианами или пляж с молочно-бежевым песочком? Пусть это будет фоновый, основной теплый цвет вашей палитры и краска для стен.

Что делать, если вы обладатель квартиры, в которой почти все окна в тени? Не хватает солнца - добавим его солнечно-желтым цветом мебели. Текстура и цвет дерева подойдут лучше всего. А ярким, холодным акцентом, конечно, будет морская даль или томная глубокая зелень леса. Такими могут быть жалюзи, декоративные подушечки или яркие рамки для фото. Не забываем о соотношении цветов. Иначе жизнь в цветовом хаосе может превратиться в кошмар, подчеркивает дизайнер.

Не стоит увлекаться модными палитрами и тенденциями. Мода - преходящее явление. Ремонт можно делать каждый год в соответствии с объявлением модного цвета года, но это хлопотно и недешево. "Ваш дом - отражение вашего мира. Это продолжение вас, ваших эмоций, переживаний. В нем вы черпаете силу, заряжаетесь энергией, питаете и лечите душу. Именно поэтому наполняйте его исключительно оттенками вашей жизни", - советует Ирина Сачек.

Психология цвета: как цвет влияет на настроение

Цвет, который окружает на протяжении всего дня, может сильно влиять на вас.

Различные цвета придают различное настроение:

Красный цвет - это энергия, возбуждение. Он стимулирует, ассоциируется со страстью и силой. Красный может повышать кровяное давление, ускорять сердцебиение и дыхание, а также усиливать аппетит. Синий оказывает успокаивающее и умиротворяющее воздействие на человека, способствуя расслаблению, снижению стресса и нормализации кровяного давления. Зеленый цвет ассоциируется с балансом, природой, жизнью и гармонией. Он расслабляет, успокаивает, дает накопить энергию. Желтый цвет обычно ассоциируется с радостью, оптимизмом и энергией. Он может улучшать настроение и повышать аппетит, но в избытке может вызывать беспокойство или раздражение.

Как подобрать цветовую гамму под разные комнаты

В каждой комнате, как правило, должна быть своя цветовая гамма, в зависимости от того, что вы в ней делаете:

Гостиная - уют и универсальность. Лучше всего использовать светлые тона для визуального увеличения пространства (а также создания ощущения легкости) и теплые оттенки для создания уюта. Спальня - умиротворение и отдых. Для спальни лучше всего подходят спокойные, расслабляющие цвета, способствующие хорошему сну. Расслаблению способствуют голубой, синий и зеленый. А яркие и насыщенные цвета - такие как красный - могут мешать засыпанию. Кухня - аппетит и яркость. Для кухни подойдут разные цвета, но для небольших помещений лучше всего выбирать светлые и теплые оттенки, чтобы визуально расширить пространство. Аппетит лучше всего стимулируют оттенки красного, оранжевого и желтого, а синий и фиолетовый - наоборот, ухудшают его. Детская - мягкость и безопасность. В детской комнате рекомендуется использовать мягкие, спокойные тона, такие как нежно-розовый, светло-голубой, светло-зеленый, светло-сиреневый, бежевый и песочный. Эти цвета создают уютную и спокойную атмосферу. Ванная - чистота и свежесть. Для ванной комнаты рекомендуется использовать светлые и пастельные тона, такие как белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый или светло-зеленый. Эти цвета делают помещение более просторным и светлым, а также создают ощущение чистоты и свежести. Прихожая - визуальное расширение. Для прихожей рекомендуется использовать светлые и нейтральные тона, такие как белый, бежевый, светло-серый или пастельные оттенки. Они помогут визуально расширить небольшое пространство и сделать его более светлым и воздушным. Также стоит учитывать стиль интерьера и особенности помещения при выборе цвета. Например, для маленькой прихожей лучше подойдут светлые тона, а для просторной - можно использовать и более темные. Кабинет - фокус и дисциплина. Лучше всего использовать синий цвет, ассоциирующийся со спокойствием и ясностью мышления, он может повысить концентрацию и продуктивность. Желтый цвет может стимулировать творческую активность и повышать настроение, а зеленый, ассоциирующийся с природой, может способствовать расслаблению и снижению усталости глаз, что полезно для длительных рабочих сессий.

Советы по сочетанию цветов в интерьере

Для большей уверенности в выборе цветовых сочетаний дадим еще несколько полезных советов:

Поищите таблицы и готовые схемы цветовых сочетаний на просторах интернета. Это может сильно ускорить и упростить процесс выбора гаммы. Используйте яркие акцентные цвета с осторожностью, ведь с ними очень легко переборщить. Яркий цвет должен составлять не более 10% от цветовой палитры комнаты. Что делать, если боитесь ошибиться? Ирина Сачек говорит, что, если вы не знаете, с чего начать выбор, и находитесь в полной растерянности - необходимо прежде всего внутренне успокоиться и расслабиться. Иначе вы рискуете принять неправильное решение. Оно будет импульсивным и, скорее всего, в пользу слишком светлых или слишком ярких оттенков. Настроение также имеет свой цвет и непременно внесет ненужные коррективы в ваш выбор. Важно учитывать фактуру, освещение и материалы. Если помещение темное, то цвета должны быть теплыми. Если светлое - то холодными. Если помещение маленькое - лучше использовать светлые, холодные оттенки. Некоторые ткани в маленьких помещениях могут смотреться тускло, выбирайте оттенки чуть ярче.

Ошибки при выборе цветов

Теперь пройдемся по частым ошибкам, которые допускают непрофессионалы:

Слишком много ярких оттенков. Если в вашей цветовой палитре будет слишком много ярких оттенков, то помещение будет казаться перегруженным, а находиться в нем будет некомфортно. Неправильный контраст в цветах интерьера может создавать ощущение дискомфорта или даже визуального хаоса. Слишком сильный контраст делает интерьер кричащим и некомфортным, а слишком слабый - блеклым и невыразительным. Игнорирование света. Если вы живете не на солнечной стороне, отчего в вашей квартире достаточно темно, то вам нужно использовать теплые цвета. Если наоборот, то холодные. Игнорирование размеров помещения. Важно заметить, что визуально комнату могут увеличить светлые нейтральные оттенки (теплый белый, бледный кремовый, мягкий голубой, нежный зеленый, светло-серый с голубым подтоном) и пастельные, неяркие холодные цвета, которые создают ощущение простора, отражают дневной свет, делая комнату "визуально" более легкой и воздушной, отмечает Ксения Кузнецова.

Современные тренды в цветах интерьера

Если вы не хотите отставать от трендов, то можно порекомендовать использовать популярные новинки. В 2025 году ключевой цветовой тренд - это сложные, землистые и "припыленные" оттенки. В моде различные вариации шоколадных оттенков (в том числе Mocha Mousse, объявленный институтом Pantone цветом года), серо-коричневые, грязно-розовые, баклажановые, сухие терракотовые, сложные оттенки зелени, рассказывает Ксения Кузнецова.

На данный момент в цветовой палитре в интерьере существует экотренд. Вы можете попробовать использовать натуральные, природные оттенки, которые имитируют цвета, встречающиеся в природе - такие как зеленый, голубой, коричневый, бежевый, терракотовый и другие.

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер смотрелся дорого, для этого также нужно подобрать подходящие цвета. Как рассказывает Ксения Кузнецова, дороговизна в интерьере зачастую создается не яркостью, а глубиной и сложностью цвета. Среди таких цветов - темно-синий, изумрудно-зеленый, глубокий винный или бордовый, насыщенный терракотовый, оттенки теплого бежевого и песочного. Такими же "дорогими" кажутся серо-голубые, а также сложные оттенки серого. Важно сочетать эти цвета с хорошим освещением, натуральными материалами и текстурами.

Стоит рассмотреть и нестареющую классику. Эти цвета всегда остаются актуальными благодаря своей универсальности и способности выступать идеальным фоном для любых стилевых и колористических решений. Серый может быть как холодным, так и теплым (особенно популярен greige - смесь серого и бежевого). Бежевый и белый придают интерьерам свежесть, наполняют светом, визуально расширяют пространство и прекрасно комбинируются как между собой, так и с акцентными, модными оттенками. Такая база особенно важна для стилей, стремящихся сохранить актуальность максимально долго, рассказывает Ксения Кузнецова.

Часто задаваемые вопросы

Какие цвета сейчас в моде для интерьера?

В 2025 году ключевой цветовой тренд - это сложные, землистые и "припыленные" оттенки. В моде различные вариации шоколадных оттенков, серо-коричневые, грязно-розовые, баклажановые, сухие терракотовые, сложные оттенки зелени, отмечает Ксения Кузнецова.

Что такое правило 60-30-10?

Это правило цветовой палитры интерьера, при котором используются три цвета - доминирующий (60% интерьера, чаще всего это спокойный, нейтральный или натуральный оттенок), вторичный цвет (30%, цвет для текстиля, декора, штор, ковров, который может быть чуть темнее или теплее основного) и акцентный цвет (10%, самый яркий, используется дозированно в декоре, предметах искусства).

Как подобрать три цвета, чтобы интерьер выглядел гармонично?

Для создания гармоничного интерьера используйте правило трех цветов, придерживаясь пропорции 60:30:10, где 60% - основной цвет, 30% - дополнительный, и 10% - акцентный.

Какие цвета визуально увеличивают комнату?

Визуально комнату могут увеличить светлые нейтральные оттенки (теплый белый, бледный кремовый, мягкие голубые, нежные зеленые, светло-серые с голубым подтоном) и пастельные, неяркие холодные цвета, отмечает Ксения Кузнецова.

Как использовать черный и темные оттенки безопасно?

При интеграции темных оттенков в интерьеры критически важно к дневному естественному освещению предусмотреть дополнительное искусственное с различными сценариями для разного времени суток. Обеспечьте обилие естественного света или хорошее искусственное освещение.

В небольших помещениях используйте черный и темные оттенки точечно, акцентно, иначе они будут визуально уменьшать имеющееся пространство, объясняет Ксения Кузнецова.

С какими цветами сочетаются серый, бежевый, терракотовый?

Серый отлично сочетается с синим, зеленым, нежным розовым, темным деревом, охристым, бежевым, белым и терракотовым.

Бежевый комплементарен бордовому, темно-синему, лиловому, нежному розовому, а также терракотовому, серому.

Терракотовый эстетично взаимодействует с бежевым, светлым серым, теплым белым, сине-зеленым, изумрудным, пыльно-голубым, охрой, а также с золотистыми и латунными акцентами, объясняет Ксения Кузнецова.

Итак, для того, чтобы сделать хорошую цветовую палитру в помещении, стоит придерживаться базовых принципов подбора цвета, а также обязательно учитывать собственные желания. Потому что цветовая гамма в доме создает настроение, а следовательно, ваш собственный, уникальный стиль.