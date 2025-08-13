После стирки белье часто не помещается на сушилке, а носки и трусы норовят упасть на пол. Чтобы этого избежать, используйте несколько простых приемов.

Сначала займитесь крупными вещами. Простыни и пододеяльники удобно размещать по бокам сушилки, а простыню на резинке лучше закрепить двумя вешалками за противоположные края. Так она будет держаться и не перекроет доступ к другим вещам.

Что делать, если в стиральной машине слишком много пены

Для рубашек, футболок и кофт подойдут обычные вешалки – они помогут сэкономить место и уменьшат количество складок. Мелкое белье тоже можно защитить от падения: трусы завяжите на узел, а носки сложите один в другой. Они просохнут так же хорошо, но останутся на месте.

Подробнее об остальных способах рассказала в своем видео блогер @onaznaett.