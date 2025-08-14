Кинолог дал советы по выбору собаки для семьи с детьми

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский дал рекомендации по выбору собаки для семьи с детьми.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что главный критерий — дружелюбие питомца.

«Ещё один важный критерий — размер жилой площади. Если квартира маленькая, большую собаку заводить нельзя. Тут подойдёт, скажем, мопс, особенно если малыш ещё грудной или просто спокойный по темпераменту», — сказал Уражевский.

По его словам, активным детям больше подойдёт бигль или джек-рассел.

Если же ребёнок склонен к аллергии, то стоит обратить внимание на породы, которые практически не линяют, советует эксперт. Это может быть той-пудель, карликовый пудель, мальтийская болонка.

Если места в квартире достаточно, то можно обратить внимание на лабрадора-ретривера или голден-ретривера, считает Уражевский. Эти собаки хорошо уживаются с детьми.

