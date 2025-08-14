Как подготовить лилии к зиме?

Когда лилии отцвели, важно грамотно позаботиться о них и подготовить к зимовке. Издание Pravda.Ru рассказало, как это сделать.

© Вести Подмосковья

Обрезка после цветения зависит от того, планируется ли сбор семян. Если нет, то обрезка цветоносов вполне оправдана - она поможет сохранить силы, направить ресурсы на развитие луковицы и подготовку к следующему сезону.

Лилии после цветения обрезают в два этапа: сразу после того, как цветы завянут (не стоит укорачивать побеги слишком сильно) и перед зимовкой (листья должны пожелтеть и отмереть, обычно это период после первых заморозков). Можно удалить только семенные коробочки и оставить побеги. После удаления цветоносов важно продолжать поливать и подкармливать растения ради питания луковиц.

Осенью также можно пересаживать лилии. Эти растения, по данным источника, нуждаются в пересадке каждые пять-шесть лет, если цветение ухудшается.