Как улучшить качество кожи и шерсти домашних питомцев

Им следует пропивать масляные витамины, в составе которых есть А, D и E, курсом на две недели. При этом беременным животным они противопоказаны, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ветеринарный врач, фелинолог Ангелина Сиротина.

«Чтобы улучшить качество кожи и шерсти, достаточно пользоваться витаминами. Есть витамины для шерсти, их очень много, в частности, если мы говорим о масляных витаминах, можно использовать абсолютно любой фирмы, где в составе витамины А, D и E. Масляные витамины даются курсом. Курс примерно две недели. Он очень быстро сокращает линьку, улучшает качество шерсти, кожи. Их можно использовать как наружно, так и во внутрь. Это абсолютно показано, то есть никаких побочных явлений не вызывает. Единственное, это не используется только беременным животным, потому что один из витаминов может стимулировать выкидыш».

Чтобы избежать сезонной линьки, которая обычно начинается осенью и весной, необходимо заранее давать питомцу витамины и регулярно его вычёсывать, добавила Сиротина.

«Также масса витаминов, которые содержат микроэлементы и минералы. Таких препаратов тоже очень много. Нужно просто проконсультировать со специалистом. Если у вас проблема алопеции или просто выпадение волоса, либо усиленная линька, вам ветеринарный врач или тот же грумер назначит витамины, которые эффективны, которые хорошо себя зарекомендовали. Как правило, когда идёт сезонная линька: осень и весна, не надо дожидаться, пока животное войдёт в активную линьку, начинать это давать заранее и вычёсывать, и всё будет в порядке».

