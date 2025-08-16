Топ-17 самых неприхотливых комнатных растений

Если хочется обустроить в квартире зеленый уголок, но нет возможности уделять цветам много времени, стоит обратить внимание на неприхотливые домашние растения. Они не требуют сложного ухода, легко приспосабливаются к различным условиям, но при этом хорошо растут и красиво цветут. «Лента.ру» приводит список самых популярных цветов для дома, а также объясняет, как за ними ухаживать.

Фаленопсис (орхидея)

Фаленопсис — красивая и неприхотливая орхидея, которую часто можно встретить в домах. У нее широкие, растущие розеткой листья и толстые, серебристо-зеленые корни, которые иногда торчат из горшка (это нормально). Цветки похожи на бабочек, бывают белыми, розовыми, сиреневыми или даже в крапинку. В природе эти орхидеи растут на деревьях, цепляясь за кору.

Как ухаживать

О том, какой уход нужен орхидее, «Ленте.ру» рассказала эксперт по цветам, руководитель цветочного направления группы компаний «Горкунов» Светлана Горкунова:

орхидея предпочитает рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на листьях;

ее достаточно поливать раз в 7-10 дней, но между поливами почва должна обязательно просыхать;

подкармливать орхидеи специальными удобрениями нужно два раза в месяц.

Если ухаживать правильно, растение может цвести по два-три раза в год.

Замиокулькас («Долларовое дерево»)

Крепкий и неприхотливый комнатный цветок с темно-зелеными восковыми листьями, напоминающими перья. Растение медленно растет, выпуская новые побеги из клубневидного корня, и может вытянуться до метра в высоту. Поливать замиокулькас нужно редко — он запасает воду в стеблях и корнях. Любит рассеянный свет, но выживет даже в тени, поэтому его часто ставят в офисах и квартирах с плохим освещением. Цветет редко, невзрачными початками, но ценится именно за красивые листья и выносливость.

Как ухаживать

Можно выращивать в полутени, но при ярком свете развивается быстрее.

Поливать замиокулькас можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы, примерно раз в 7-10 дней.

Удобрять достаточно раз в месяц.

В пересадке растение нуждается редко, по мере разрастания.

Сансевиерия («Тещин язык»)

Одно из самых неприхотливых комнатных растений. Листья торчат из земли и похожи на острые языки. Растение очищает воздух, но цветет довольно редко, а цветки получаются мелкими и невзрачными. Хорошо переносит сухой воздух, а свет предпочитает рассеянный, может расти даже в глубине комнаты.

Как ухаживать

Растение нуждается в редком поливе — раз в две-три недели.

Подкармливать — летом раз в месяц.

Пересадка — редко, по мере роста корней.

Спатифиллум («Женское счастье»)

Комнатное растение с глянцевыми темно-зелеными листьями и белыми цветками, похожими на паруса. Растет пышным кустом, постепенно разрастаясь вширь. Главная особенность спатифиллума — красивые цветки белого цвета, которые при благоприятных условиях могут цвести круглый год. Растение лучше цветет при рассеянном свете, однако может жить и в тени. Главное — не ставить его под прямые солнечные лучи.

Как ухаживать

Спатифиллум любит повышенную влажность, поэтому требует частых поливов — два-три раза в неделю.

Подкармливать его нужно два раза в месяц, в период активного роста.

Пересаживать необходимо ежегодно весной.

Толстянка («Денежное дерево»)

Растение с мясистыми листьями, похожими на монетки, относится к суккулентам. Растет медленно, постепенно превращаясь в мини-деревце с толстым стволом и раскидистой кроной. Любит солнце, но не жару, предпочитает редкий полив: при частом поливе листья, которые накапливают воду про запас, могут опасть. Обычно не цветет, но иногда зацветает мелкими белыми цветочками.

Как ухаживать

В теплое время года поливать нужно один раз в неделю, зимой — еще реже, всего раз в месяц.

Подкармливать растение необходимо в теплый сезон, не чаще раза в месяц.

Пересаживать стоит раз в два-три года: в готовый грунт для суккулентов или смесь для кактусов.

Бокарнея («Бутылочное дерево»)

Экзотическое растение, хорошо приживается в комнатных условиях. Имеет толстый ствол, похожий на бутылку (там оно копит воду), и пучок узких, длинных листьев с заостренными концами. Растет медленно, но живет десятилетиями, превращаясь в своеобразную домашнюю пальму. Главное — посадить в тесный горшок, иначе ствол потеряет форму.

Как ухаживать

В теплое время года поливать один раз в 7-10 дней, осенью и зимой — один раз в две-три недели.

Молодое растение пересаживают раз в год, взрослое — один раз в три-четыре года.

Бокарнея растет довольно быстро, поэтому в дополнительных подкормках не нуждается.

Фикус эластика («Резиновое дерево»)

Растение с большими глянцевыми листьями, которые будто покрыты воском. Растет быстро, особенно если поставить в светлое место без прямого солнца. Любит умеренный полив (главное — не заливать) и периодическое протирание листьев от пыли. Если повезет, выпустит новые листья с розоватым оттенком по краям. Идеален для тех, кто хочет мгновенно озеленить квартиру без особых хлопот.

Как ухаживать

Нуждается в рассеянном свете, но при недостатке освещения замедляет рост.

Летом нужно поливать один-два раза в неделю, зимой — не чаще одного раза в неделю.

Подкармливать растение нужно раз в две недели.

Пересаживать — ежегодно весной.

К растению хорошо липнет пыль, поэтому желательно его протирать раз в неделю влажной салфеткой.

Каланхоэ

Неприхотливое растение с мясистыми листьями и яркими соцветиями, которые могут быть красными, желтыми или розовыми. Растет компактным кустиком, быстро разрастается и легко размножается — даже упавший листок может пустить корни.

Любит свет, но не палящее солнце. Спокойно переносит период засухи, так как накапливает воду в листьях. Цветет долго, а после обрезки снова выпускает бутоны. Идеальный вариант для тех, кто хочет добавить в дом ярких красок без сложного ухода.

Как ухаживать

Поливать каланхоэ нужно один раз в неделю.

Подкармливать необходимо во время цветения — два раза в месяц.

Пересаживать достаточно один раз в год весной.

Драцена («Драконово дерево»)

Ложная пальма с тонким стволом и пучком длинных, узких листьев на макушке, которые бывают зелеными или с яркими полосками. Растет медленно, постепенно оголяя ствол и оставляя на нем рубцы от старых листьев. Любит рассеянный свет, умеренный полив и опрыскивания. Если повезет, может даже зацвести — цветки будут мелкими и белыми. Идеальна для тех, кто хочет добавить в дом атмосферу тропиков без лишних заморочек.

Как ухаживать

Предпочитает рассеянный свет, но на самом деле может расти и в полутени.

В теплое время года нужно поливать раз в 2-3 дня, зимой — два-три раза в месяц.

Подкармливать растение нужно в период с весны до осени раз в две недели.

Пересаживать — раз в два года.

Хлорофитум

Одно из самых жизнестойких домашних растений с длинными узкими листьями в зеленую или белую полоску. Растет быстро практически в любых условиях, будь то тень или солнце. Если вы забудете его вовремя полить, то хлорофитум просто свесит листья, а после добавления воды мгновенно оживет.

Как ухаживать

В теплое время года поливать два раза в неделю, в холодное — один раз.

Подкармливать необходимо раз в две-три недели.

Нуждается в ежегодной пересадке.

Монстера

Растение с огромными листьями, которые со временем покрываются прорезями. Растет быстро, выпуская воздушные корни-веревки: может запросто вытянуться до потолка. Любит рассеянный свет и влажный воздух.

Как ухаживать

Поливать растение нужно по мере подсыхания верхнего слоя почвы. В теплое время года — один-два раза в неделю, в холодное — один раз в 10-14 дней.

Подкармливать монстеру нужно один раз в две недели, с весны до осени.

Пересадка растения — каждые один-два года.

Аспидистра

Аспидистра относится к пестролистным сортам и отличается исключительной неприхотливостью: этому растению не страшен сухой воздух, сквозняки и редкие поливы. Идеален для тех, кто хочет зелени в ванной или прихожей — там, где другие растения не приживаются.

Как ухаживать

В теплое время года необходимо поливать два-три раза в неделю, в холодное — один раз в неделю.

Подкармливать нужно один раз в месяц.

Пересаживать — раз в три-четыре года.

Филодендрон

Ампельное растение (со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями) с листьями в форме сердца, которые могут быть и бархатно-зелеными, и с медным отливом. Растет быстро, даже при слабом свете и редких поливах.

Если хотите, чтобы листья красиво свисали вниз, поставьте растение на высокую полку или на шкаф.

Как ухаживать

В теплое время года нужно поливать один раз в неделю, в холодное — раз в месяц.

В подкормке нуждается каждые две-четыре недели.

Пересаживать необходимо один раз в три-пять лет.

Потос

Вьющееся растение с сердцевидными листьями в мраморных разводах желтого или белого цвета. Может виться по опоре, превращаясь в пышную лиану, или свисать из горшка каскадом — гибкие побеги могут достигать 5 метров. Потос абсолютно неприхотлив: способен расти в сухом воздухе и полутени, не нуждается в частых поливах.

Как ухаживать

Поливать растение нужно раз в 10-14 дней (при переливе листья начинают желтеть).

Раз в неделю потос необходимо опрыскивать.

В подкормке нуждается в период с марта по начало октября — вносить удобрения следует два раза в месяц.

Пересаживать нужно каждые два-три года.

Нефролепис

Нефролепис — это пышный папоротник с длинными листьями. Растет быстро, выпуская новые завитки-вайи (молодые побеги папоротников), которые сначала скручены, а потом разворачиваются в кружевные листья. Растение любит влажный воздух и рассеянный свет.

Как ухаживать

В теплое время года поливать через день, в холодное — два раза в неделю.

Подкармливать с апреля по октябрь два-четыре раза в месяц, а также один раз в месяц зимой.

Пересаживать нужно один раз в два года.

Оптимальная влажность для нефролеписа — 50-70 процентов.

Тилландсия

Необычное растение, которое обходится без земли, цепляясь за кору, камни или даже металл. Одни виды тилландсии похожи на клубок серебристых проволок, другие — на розетки с тонкими листьями. Корни этому цветку нужны только для закрепления, а увлажнение происходит через листья: поэтому растение нуждается именно в опрыскивании, а не в поливе. Растет медленно, но удивляет экзотичным видом.

Как ухаживать

Необходимо опрыскивать растение два-три раза в неделю.

Раз в месяц погружать в воду на несколько часов.

Подкармливать надо каждые две недели, но только в весенне-летний период.

Советы по выбору домашних растений

Выбирая растение, ориентируйтесь на свет в помещении и свой образ жизни, подчеркнула специалист по цветам Светлана Горкунова: