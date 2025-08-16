Созданы стимуляторы выработки антител для ветеринарных вакцин

Ученые в Новосибирске разработали первые отечественные стимуляторы выработки антител - адъюванты - для ветеринарных вакцин. Разработка направлена на импортозамещение зарубежных соединений, сообщил ТАСС руководитель лаборатории экспериментальной биологии патогенных микроорганизмов НИИ вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Алексеев.

© unsplash

Адъювант - это вещество, используемое для усиления иммунного ответа. По словам ученого, сейчас во всем мире для создания вакцин для разных сельскохозяйственных животных используются масляные адъюванты Montanide, производящиеся в США и Франции. С введением санкций для производства российских вакцин начали использовать аналоги этого вещества из стран Азии. Однако фермеры столкнулись с побочными эффектами у животных от аналогов.

«Это стимулятор образования антител. Даже если организм реагирует на какие-то белки и вырабатывает антитела, адъювант будет увеличивать активность [выработки]. Мы с нашими химиками решили подать проект. Мы сделали три адъюванта, сейчас проходят лабораторные испытания. Они совершенно не токсичные. Аналогов такого адъюванта в России нет», — сказал собеседник агентства.

В испытаниях полученных стимуляторов на животных участвуют также ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА). Как пояснил Алексеев, доклинические исследования планируется проводить на птицах и млекопитающих, в частности грызунах. Полупромышленные испытания запланированы на специальной биофабрике.

«Мы к этому стремились, и мы с "Армавирской биофабрикой" заключили соглашение, и там один из пунктов, что они готовы проверить наш адъювант», — сказал он, добавив, что испытания планируются зимой и займут несколько месяцев.

ФКП "Армавирская биологическая фабрика" - федеральное предприятие, которое производит лекарственные препараты и материалы для медицины и ветеринарии. Фабрика выпускает более 80 наименований иммунобиологических препаратов. Учредителями компании выступают Росимущество и Минсельхоз России.