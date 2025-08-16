Кинолог объяснил, как отучить питомца воровать тапки и носки

Собаки зачастую воруют тапки и носки, поскольку они пахнут хозяином. Многих питомцев успокаивает человеческий запах, и они стремятся завладеть предметом, его источающим. При этом люди нередко сами способствуют тому, чтобы животное прятало их вещи. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

К слову, как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, если не приучать щенка с раннего возраста к командам, можно упустить момент социализации, это чревато тем, что взрослый питомец будет непослушным, пугливым или агрессивным.

«Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь», — предупредил Голубев.

Если собака украла вещь, кинолог посоветовал не реагировать бурно и спокойно забрать ее через некоторое время. Если любимец начал грызть предмет, следует четко скомандовать «Нельзя», забрать его и вознаградить животное лакомством за послушание.

До этого Голубев перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул он.