Как сохранить овощи и фрукты на зиму

Продлить срок хранения урожая можно. Садовод Светлана Самойлова в беседе с NEWS.ru поделилась секретами, которые позволят наслаждаться овощами и фруктами осенью и зимой.

Зимой можно хранить урожай на балконе при условии, что там нет минусовой температуры. К примеру, яблоки осеннего созревания хорошо хранятся на освещённой лоджии с низкой плюсовой температурой. Идеально хранить их в погребе, но, если его нет, можно в овощном отсеке холодильника, — сказала Самойлова.

Эксперт подчеркнула, что все плоды важно хранить в сухом помещении. Благодаря этому можно избежать загнивания овощей и фруктов. Картошку при этом стоит первое время держать в приоткрытом мешке.