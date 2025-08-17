Фелинолог назвала содержание кошек в квартире формой «жестокого обращения»

В этих условиях у питомцев ограничены физическая активность и рацион.

Однако не стоит «заставлять» животных выходить на улицу, если они не хотят. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась ветеринарный врач, заводчик породы мейн-кун Юлия Щедрина.

«В определённом смысле содержание непродуктивных животных в городских условиях в квартире — это некое жестокое обращение, потому что ограниченная физическая активность двигательная. Очень скудный рацион, потому что, может быть, кошка любит что-то другое, а она вынуждена есть то, что дают. Но не надо заставлять животных выходить из дома, если они вжимаются в пол переноски или в ужасе прячутся, пятятся от входной двери. Не хочет — не надо».

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина не обнаружила вреда для кошек от просмотра телевизора. Они не могут долго удерживать внимание.