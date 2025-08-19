Как утеплить балкон своими руками: понятная инструкция

Если вы хотите использовать балкон не просто в качестве домашнего склада, важно его утеплить. И лучше всего это делать летом. Самые популярные утеплители — пенопласт, пеноплекс, минеральная вата. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. «‎Рамблер» расскажет, какой материал выбрать и как утеплить балкон своими руками.

Утеплители: какой выбрать

1. Пенопласт

Этот материал хорошо держит тепло и стоит недорого. Его легко резать и укладывать. Толщина обычно от 20 до 50 мм, для балкона чаще берут 30 мм. Из минусов — горючесть и слабая звукоизоляция. Еще пенопласт не любит влагу: если швы плохо загерметизированы, со временем он может начать крошиться.

2. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол)

Более современный вариант. Он плотнее, прочнее и лучше держит форму, чем обычный пенопласт. Устойчив к влаге, не впитывает воду. Но он тоже горючий, хоть и в меньшей степени. Чуть дороже пенопласта, но и прослужит дольше.

3. Минеральная вата

Основное преимущество — негорючесть и отличная звукоизоляция. Но вата впитывает влагу, поэтому требует хорошей пароизоляции и аккуратного монтажа. Работать с ней надо в перчатках и маске, чтобы пыль не раздражала кожу и дыхательные пути.

Инструкция: как самостоятельно утеплить балкон

1. Подготовка

Уберите старую отделку и мусор;

Обработайте поверхности грунтовкой от плесени;

Заделайте трещины шпаклевкой.

2. Остекление

Замените старые окна на стеклопакеты (лучше двухкамерные);

Все щели заделайте монтажной пеной;

Закройте пену герметиком или пластиковыми уголками.

3. Утепление пола

Сделайте обрешетку из деревянного бруса;

Уложите между брусьями утеплитель;

Накройте пароизоляцией (фольгированный пенофол/полиэтиленовая или мембранная пленка);

Сверху — фанера или ОСБ;

Финишное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин.

4. Утепление стен

Установите обрешетку;

Уложите утеплитель;

Накройте пароизоляционной пленкой;

Обшейте вагонкой, гипсокартоном или панелями.

5. Утепление потолка

Обрешетка + утеплител;

Сверху — пароизоляция;

Затем — отделка (панели, вагонка и др.).

6. Дополнительно

Заранее проведите проводку для розеток и освещения;

Тщательно закройте все щели и стыки;

Не забудьте про вентиляцию, чтобы не появилась плесень.

При правильном подходе утепление балкона превратит пространство в полноценную часть квартиры: там можно обустроить зону отдыха, мини-кабинет или сделать оранжерею. Главное — не экономить на базовых вещах вроде герметизации и пароизоляции и, конечно, материалах.

