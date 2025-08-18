Ученые выяснили, какие породы собак чаще страдают от ожирения

Исследование, проведённое учёными из Техасского университета A&M, выявило породы собак, наиболее склонные к набору лишнего веса. Научная работа опубликована в Американском журнале ветеринарной медицины.

Некоторые породы особенно уязвимы из-за высокой пищевой мотивации. Учёные проанализировали данные более 13 000 собак из проекта Dog Aging Project и выяснили, что ретриверы, спаниели и сеттеры на 10% чаще «одержимы едой», чем другие собаки.

«Собаки с повышенным аппетитом чаще страдают от лишнего веса, поэтому владельцам таких пород важно контролировать их рацион», — отметила доктор Кейт Криви, ведущий автор исследования.

Также выяснилось, что гончие и собаки, живущие в городах или в домах с несколькими питомцами, чаще переедают. Учёные связывают это с недостатком физической активности и свободным доступом к корму.

Между тем бульдоги, далматины и пудели менее склонны к перееданию.