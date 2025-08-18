Эксперт ответил, когда люди смогут общаться со своими питомцами

Пока одни считают, что от искусственного интеллекта надо как-то защищаться, другие занимаются разработкой нейросетей, которые помогут им научиться распознавать эмоции животных и даже общаться с ними. «Вечерняя Москва» пытается понять, как скоро мы сможем болтать со своими кошками и собаками.

Пообщаться с животными мы мечтаем уже не одно тысячелетие. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, посвящено как раз этому вопросу. Два нейробиолога поставили перед собой задачу разработать технологию, которая позволит людям общаться с питомцами. Исследователи надеются, что искусственный интеллект (ИИ, нейросети) научится интерпретировать сигналы от животных и позволит людям понять их желания и чувства.

Знаем о них так мало

Как бы быстро наши технологии ни развивались, пока подобные исследования все равно кажутся фантастикой.

«В целом коммуникация животных изучается давно, — говорит биолог и коллекционер Руслан Жуков. — Мы знаем примерно, как происходит взаимодействие между ними. Но если копнуть поглубже, никакой конкретики не найдешь. Пишут какие-то общие фразы: они общаются с помощью такого-то механизма. А как он работает, как устроен — загадка».

Например, пчелы используют для взаимодействия друг с другом определенные танцы, манипуляции, звуки. Определенными движениями они могут указать сородичам, где находится участок с большим количеством цветов. Это давно замечено. Но как именно они друг друга понимают?

Ученые пытались воспроизвести процесс общения с помощью роботизированных пчел, которые должны были поболтать с пчелами настоящими. Ничего не вышло. Полноценного взаимодействия между животными и роботами установить не удалось.

«Понимаете, мы не можем вычислить, сколько в нашем обществе душевнобольных, людей с психическими отклонениями, — делится соображениями Руслан Жуков. — То есть, хоть мы и считаем себя умными, не можем даже в своем собственном виде разобраться, со своей собственной психикой. В таком случае научиться говорить с животными — задача и вовсе непосильная. Тем более с насекомыми. Если мы говорим про высших животных, то тут еще понятно. Есть человекообразные обезьяны, с которыми у нас и геном совпадает, и ДНК: два вида шимпанзе, орангутаны, гориллы. С ними "разговаривать" как-то попроще, потому что у них мимика, жесты с нашими несколько совпадают. А вот в случае с собачками, кошечками ситуация другая. У них мозг менее развит».

Страшный сон

А все-таки представьте ситуацию: нейросеть научилась понимать кошек и собак. Вы сидите в кресле, смотрите на вашего Барсика. А он вдруг ни с того ни с сего грубо матерится и заключает поток ругательств словами: «Какой же ты идиот, хозяин».

Страшно. И очень неприятно. Уж от своего питомца таких обидных слов точно не ждешь.

К счастью, как утверждает эксперт, ничего гадкого владельцы домашних животных от своих Барсиков и Тузиков не услышат. Нет у них такого понятия — «идиот».

«У вашей кошечки словарный запас другой. Она знает слова "играть", "кушать", "сходить в туалет". Жизнь у них строится на основе природных инстинктов. Да, они к человеку приспособились, но испытывают те же самые потребности, что и дикие животные».

В общем, о жизни и о философии Канта мы с котом не поговорим, каким бы сообразительным он ни казался.

«У них этого просто нет в голове. Им это и не надо», — говорит Жуков.

Несовершенный вид

Другое дело, что и мы, в общем-то, несовершенны и многого не видим, не замечаем.

Водные животные, киты, используют для общения очень сложную систему звуков, которые мы не слышим. Усатые киты могут передавать информацию на сотни километров, полагаясь на инфразвук. У сухопутных зверей тоже есть звуки, которые нам не воспринять. Например, мелкие животные, мыши, крысы, пользуются ультразвуком в общении, чтобы их не услышали хищники. В случае с некоторыми животными мы даже не догадываемся, что они в этот момент общаются. И зрение нас подводит.

«Насекомые, птицы, видят так, что они друг для друга абсолютно разные, — отмечает Руслан Жуков. — Для нас у ворон, сорок, грачей нет полового деморфизма. Все, как говорится, на одно лицо. А вот самцы самочек почему-то очень хорошо различают, выявляют. Более того, они видят именно свою пару. То есть для них партнер каким-то образом выделяется. И явно не по запаху — у птиц-то обоняние не развито. Мы даже не знаем до сих пор, как они друг друга опознают! Так что разобраться, о чем они думают и что хотят нам сказать, получится не скоро».

Просто мы не слышим

В процессе общения собаки издают разные звуки: лают, воют и рычат. Собачье гавканье не одинаково: редким и тихим лаем питомцы пытаются привлечь внимание, протяжным и громким — предупредить об опасности. Охраняя добычу, собака рычит. Вой животного говорит о том, что ему одиноко, а визг указывает на физическую боль.

Птичье пение и чириканье — не просто набор звуков: у пернатых есть огромный набор сигналов, которые они используют по мере необходимости. Например, во время миграции и гнездования птицы щебечут по-разному. Птицы обладают отлично развитым слуховым аппаратом. Они воспринимают звуки в разы чувствительнее, чем люди.

Дельфины — умнейшие животные нашей планеты, чьи интеллектуальные способности лишь предстоит изучить. Они не только издают доступный человеческому уху щебет, но и общаются с помощью ультразвука, чтобы ориентироваться в пространстве. Дельфины проявляют высокую активность в стае. Издавая высокий свист, они называют собеседника по имени.

Рыбы способны издавать членораздельные звуки. Как правило, они делают это, чтобы предупредить окружающих об опасности или атаке неприятеля. Например, сом издает что-то вроде хрюканья, рыба-жаба гудит. Камбала воспроизводит красивый звон, напоминающий колокольный.

Миллионы лет гуляя сами по себе, кошки общались с помощью языка тела и запахов. С человеком такое было бы невозможно. Пушистые оказались сообразительны и сумели наладить новые каналы связи. «Мяу» — это слово, которое Барсики разработали специально для общения с людьми.

Михаил Шеляков, ветеринар:

— Технология, конечно, возможная. Любая сказка в конце концов становится былью. И братец Иванушка заговорит, хоть он и козленочек. Развитие технической науки идет вперед.

Язык у животных действительно имеется, и любой дачник, птицевод вам скажет, что, наблюдая долго за теми же самыми курами, можно выучить их язык в совершенстве. Вы точно будете знать, что они говорят друг другу.

Перевести это все на человеческий язык с помощью нейросетей, наверное, возможно. И, кстати, есть компании, которые бы заплатили за это много денег. В частности, производители кормов. Мы бы тогда точно узнали, стал ли корм вкуснее для животных или нет. Когда нам говорят, что корм такой-то марки теперь еще привлекательнее, полезнее и так далее, мне всегда хочется узнать, что об этом думают сами животные. Конечно, еще было бы интересно пообщаться с пациентами, уже на другом уровне. Если бы кот сам мог пожаловаться на боль в животе или зубах, всем было бы проще. Некоторые скажут, что животные с их биологическими задатками — не самые интересные собеседники. Это дискуссионный вопрос, он много раз он обсуждался в научной сфере. Вот, например, рыбы не говорят. Тем не менее мы видим синхронизацию их движений, мы видим, как рыбы передают друг другу информацию.

Иногда мне кажется, что это человек немножко подслеповат и «подглуховат». Животные видят больше. Могут чувствовать, предсказывать какие-то опасные события, катастрофы. Эволюционно любая домашняя кошка или собака живет на планете дольше, чем человек. Так что — это лично мое мнение — спектр эмоций, спектр звуков и предложений, фраз, которыми они обмениваются, может быть ничуть не меньше, чем у нас. В конце концов, человек всегда у природы учился, а не наоборот. То есть в природе все давно открыто, человеку было достаточно наблюдать за ней и брать на вооружение необходимые навыки, технологии.

