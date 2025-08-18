Названы распространенные ошибки при стирке постельного белья

Эксперт по постельному белью и дизайнер интерьера из британской компании My Furniture Джеймс Пиллинг назвал распространенные ошибки при стирке постельного белья. Соответствующий материал приводит The Sun.

© Lenta.ru

По словам специалиста, многие предпочитают стирать постельное белье при температуре 60-90 градусов Цельсия, чтобы уничтожить бактерии. Однако это один из самых быстрых способов испортить данные вещи, отметил он.

«Высокие температуры разрушают волокна хлопка и шелка, делая их ломкими. (...) Цикл с теплой водой гораздо бережнее по отношению к тканям и более экологичен», — заявил Пиллинг.

В то же время повредить постельное белье можно при стирке с одеждой, имеющей молнии, пуговицы или другие застежки, а также при применении слишком большого количества агрессивных моющих средств.

«Используйте моющие средства на растительной основе и полностью откажитесь от кондиционера для белья. Для еще более щадящего варианта постирайте простыни с чашкой буры или пищевой соды», — посоветовал эксперт.

Также он призвал по возможности сушить данные изделия на открытом воздухе.

Ранее в августе профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании, доктор Примроуз Фристоун раскрыла правильный способ стирки носков.