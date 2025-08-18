Как организовать гардеробную в небольшой квартире

Отдельная гардеробная комната — всегда большой плюс в сравнении с обычным шкафом. Если в стандартной планировке квартиры, даже небольшой, есть отдельное помещение или хотя бы ниша, которую можно организовать под гардероб, то вы настоящий счастливчик! Если же ее нет, дизайнер интерьеров, сооснователь Бюро дизайна и комплектации Елена Безрученко рассказала, как выделить место под собственную гардеробную комнату и как правильно все в ней организовать.

Спальная комната

Для начала трезво оцените возможности планировки квартиры и определите места, которые могут стать будущим гардеробом. Так, в спальной комнате прямоугольной формы можно выделить место под гардероб, если остается место для полноценного шкафа и широкого прохода. Его достаточно отделить перегородкой, так помещение спальни станет гармоничней, без загромождения лишней мебелью.

«Также можно отделить часть комнаты под открытое пространство гардероба, зонировав проемом или раздвижными дверцами. В таком случае гардеробные шкафы лучше сделать закрытыми», — советует дизайнер.

Коридор

В коридоре или прихожей незначительная перепланировка со смещением простенка вовнутрь комнаты позволит выделить нишу под систему хранения.

«Чтобы не терять место на дополнительные двери и выстроенные перегородки, зонирование можно устроить с помощью стеклянной перегородки на металлическом каркасе. Если гардероб в нише, то тяжелыми портьерами легко сделать зонирование, последнее часто используют в общественных пространствах», — рассказывает Елена.

Определитесь с объемом вещей

Для грамотной организации системы хранения необходимо заранее продумать, что именно будет находиться в гардеробной, начиная от повседневных или сезонных вещей, заканчивая чемоданами и бытовой техникой. Так вы поймете, сколько нужно предусмотреть полок, вешало, оставить места на антресоли для габаритных вещей.

«Помимо полок и вешало нужно продумать ящики или комод и место для аксессуаров. Высоту помещения используйте по максимуму и полки продумывайте до самого потолка», — рекомендует наш эксперт.

В зависимости от геометрии гардеробная может быть линейная — вдоль одной стены, Г-образная по длинной стене с поворотом на короткую, П-образная — с трех сторон. В просторных помещениях хорошо работает параллельная расстановка и по всем четырем сторонам. Место для входной двери должно быть свободным.

Материал гардеробной

После того, как определили объем вещей, выбираем материал, из которого сделана сама гардеробная. Елена:

«Сейчас на рынке есть готовые модульные металлические гардеробные системы, которые собираются достаточно быстро по запросу под конкретное наполнение и помещение. Они крепятся на стену на направляющих, на них навешиваются комплектующие, тем самым гардероб остается достаточно мобильным: в любой момент полки и корзинки можно переставить, поменять местами».

Еще один вариант — корпусная мебель. Ее можно подобрать под стилистику помещения, точно в размер отведенного пространства.