Семь ошибок при ремонте, из-за которых в квартире холодно

Когда в квартире прохладно, несмотря на включенное отопление, причины часто кроются не в коммунальных службах, а в ошибках, допущенных при ремонте. Их легко не заметить в процессе работ, но спустя сезон-другой они дадут о себе знать, став причиной постоянных сквозняков и сырости. «‎Рамблер» расскажет про главные ошибки при ремонте, из-за которых уходит тепло, и про способы их устранения.

© fotodelux/iStock.com

1. Неутепленные откосы окон и дверей

Часто при установке окон или дверей застройщики и монтажники пренебрегают утеплением откосов. Пена, которой заполняется зазор между стеной и рамой, разрушается под воздействием влаги и мороза, и если откосы не закрыты утепленным материалом, через них уходит тепло.

Как исправить: обшейте откосы сэндвич-панелями или гипсокартоном с утеплителем (например, экструдированным пенополистиролом), а стыки — загерметизируйте пароизоляционной лентой.

2. Неправильная укладка утеплителя в стенах

Если стены были утеплены изнутри, важно, чтобы между утеплителем и стеной не осталось щелей, а с внутренней стороны была уложена пароизоляционная пленка. Главная ошибка — укладка утеплителя внахлест, без проклейки стыков или без учета мостиков холода в виде металлических профилей.

Как исправить: если утеплитель уже уложен неправильно, придется частично демонтировать облицовку. Повторная укладка должна включать герметизацию всех стыков и обязательную установку пароизоляции.

Четыре ошибки при ремонте, которые ударят по карману

3. Некачественное утепление пола

Ощущение «холодного пола» знакомо многим владельцам квартир на первом этаже или частных домов. Причиной может быть отсутствие подложки под финишным покрытием или монтаж без теплоизоляции при устройстве стяжки.

Как исправить: для полов по грунту или над холодным подвалом уложите утеплитель (пеноплекс, керамзит), поверх — армированную стяжку, далее — финишное покрытие.

4. Отсутствие утепления балконов и лоджий

Если лоджия или балкон объединены с жилой комнатой, но при этом не утеплены, комната будет терять тепло даже при закрытых дверях. Особенно сильны теплопотери зимой через бетонные перекрытия и остекление без терморазрыва.

Как исправить: необходим комплексный подход — утепление пола, стен и потолка на балконе, замена холодного остекления на теплое, установка конвектора.

5. Щели в напольных плинтусах и откосах

Незаметные глазу зазоры под плинтусом и на стыках с откосами — прямой путь прохода для холодного воздуха. Особенно это касается квартир в старых домах, где монтажные швы со временем расходятся.

Как исправить: нужно пройтись герметиком по всем стыкам, тщательно заделать швы и заменить старые плинтусы на модели с плотным прилеганием к стене и полу.

6. Ошибки при установке радиаторов

Радиаторы, установленные под подоконником без зазора или зашитые в короб, греют гораздо хуже. Тепловой поток не распространяется по комнате, а задерживается под столешницей или за экраном.

Как исправить: переместить радиатор. Оптимальная установка — с зазором 10–12 см от пола и 5 см от стены. Подоконник не должен нависать над батареей, а декоративные панели — перекрывать конвекционные потоки.

7. Недостаточная вентиляция

Многие герметизируют квартиру намеренно: пластиковые окна, заглушенные вентиляционные решетки, заклеенные двери. Это приводит к застою воздуха и повышенной влажности, что в итоге делает помещение холоднее.

Как исправить: разблокируйте вентиляционные решетки. Установите приточные клапаны, регулярно проветривайте, особенно зимой. Это повысит эффективность отопления и создаст здоровый микроклимат.

Правильное утепление и внимательное отношение к деталям — основа теплого дома. Но не расстраивайтесь, если во время ремонта были допущены ошибки — их легко можно устранить позднее.

Ранее мы рассказывали про незаменимые инструменты для ремонта в квартире.