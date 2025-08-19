Пять бюджетных способов обновить интерьер дачи своими руками

Большую часть лета россияне отдыхают все же не на курортах, а на собственных дачах. И зачастую проводят здесь не одну неделю. Поэтому важно, чтобы на даче была максимально приятная атмосфера. При этом вкладывать миллионы в летний домик не обязательно. Расскажем, как можно просто и недорого обновить дачный интерьер.

Почему дачный интерьер важен даже без ремонта

Дача - это уютный уголок, куда сейчас владельцы приезжают не столько для работы в огороде, сколько для того, чтобы отдохнуть от суеты. Поэтому не хочется проводить теплое время года в некомфортной и неприятной обстановке. И даже если дачный домик был уютным, стоит периодически обновлять обстановку, чтобы ваша "усадьба" не превращалась в сарай со старыми выцветшими занавесками и "сосланной за город" мебелью.

Можно, конечно, действовать кардинально: снести старый домик и построить новый или сделать капитальный ремонт. Но прежде чем приступать к масштабным работам, попробуйте все же обойтись малым - совершите небольшие преображения, которые помогут вдохнуть в дом новую жизнь. Ремонт после этого может и не понадобиться.

Кстати, идеи бюджетного обновления интерьера подойдут не только для дачников, но и для всех тех, кто обитает во временном жилье. Например, для арендаторов. Они не могут затевать серьезный ремонт, но могут украсить интерьер без крупных вложений.

Способ № 1: освежаем текстиль

"Текстиль - самый простой способ преображения, - говорит руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина. - Смена штор, покрывал, подушек и ковров мгновенно меняет атмосферу. В дачном интерьере отлично смотрятся цветочные принты (мелкие или крупные, в духе ретро-обоев), натуральные ткани (лен, хлопок, кружево), пледы и домотканые дорожки для уюта. Достаточно пары ярких акцентов - и комната заиграет по-новому".

Что можно заменить и как придать свежести с помощью тканей

Замена старых штор на новые из легких, светлых тканей. Для дачи лучше всего выбирать такие ткани, как хлопок или лен. Придерживайтесь ярких и светлых оттенков.

Смена наволочек (на диванных подушках) и покрывал.

Обновление ковров. Ковровые дорожки и ковры лучше выбирать с коротким ворсом, чтобы было проще за ними ухаживать и убираться в доме.

Смена скатертей".

Чехлы своими руками

Интересным решением будет сделать чехлы для мебели своими руками. Сделать чехлы можно для стульев, кресел, диванов.

Чтобы сшить их, можно использовать старые чехлы в качестве выкроек. Из тканей подойдут флок, лен, хлопок - в зависимости от желаемого стиля и практичности. Можно добавить детали - такие как оборки или завязки.

Чехлы придадут дому новое настроение, ведь пользоваться вещами, сделанными своими руками, всегда приятнее.

Кроме того, они могут избавить от необходимости покупать новую мебель (старые, слегка обшарпанные ножки или подлокотники скроются под тканью). А также облегчить уборку - если на мебель, например, что-то пролили, чехол постирать гораздо проще, чем выводить пятно с обивки дивана.

Способ № 2: акцент на декор стен

Следующим шагом будет обновление декора стен. Раз речь идет именно о бюджетном обновлении интерьера, стоит задуматься об украшении стен вещами, которые уже имеются под рукой.

Декор своими руками. Для бюджетного декора стен из подручных материалов можно использовать природные элементы - листья, ветки, шишки и пр. Красивая коряга на полке заставит и хозяев, и гостей воображать, на что она похожа. А изогнутый ствол дерева в углу прихожей может стать подставкой для комнатных растений или даже вешалкой для одежды. Небольшие гирлянды или композиции из шишек и веток могут украшать комнату круглый год, а не только в новогодние праздники.

Старые вещи. Даже, казалось бы, хлам, накопившийся в доме, может отлично украсить стены. В качестве украшений можно использовать старую посуду, завалявшиеся на чердаке настенные часы, бытовую технику. Включите фантазию - из тех же часов можно сделать рамку для фото, а советский телевизор превратить, например, в подставку для цветов, которые будет видно через стекло. И телевизор вновь станет центром гостиной.

Отмойте старые кружки с разными рисунками, посадите в них небольшие комнатные растения и расставьте на подоконнике, холодильнике и полках кухни.

Картины и постеры. В качестве украшений можно повесить на стены панно или постеры. Можно купить недорогие постеры в магазинах товаров для дома. Можно развесить коллажи из своих фотографий, собственноручно нарисованные картины или даже детские рисунки в рамках - так вы подчеркнете свой стиль и создадите уникальную атмосферу.

Можно создать декор из того, что накопилось в доме - втулок от туалетной бумаги, обрезков обоев, старых газет и журналов, фотографий и даже текстиля. Нужна лишь фантазия и немного импровизации.

Несколько кусков обоев, оформленные в одинаковые рамки разных форм и размеров, могут стать стильным украшением интерьера.

Полочки с яркими детскими поделками тоже придадут помещению оригинальность и освежат восприятие помещения.

Мнение эксперта

"Столовая зона - сердце дачи, - говорит Анна Солдаткина. - Простой способ обновить здесь интерьер - добавить керамическую посуду с ручной росписью, глиняные кружки или деревянные подносы. Даже старый стол будет выглядеть стильно, если накрыть его кружевной или льняной скатертью. На стены повесьте коллажи из фотографий или картины, так вы подчеркнете свой стиль и создадите уникальную атмосферу".

В качестве декора, советует эксперт, используйте природные элементы: ветки, сухоцветы, шишки, камни. Они отлично впишутся в дачный стиль и добавят уюта. Также можно организовать хранение в корзинках из натуральной лозы. Это, с одной стороны, создаст порядок в доме, а с другой - будет дополнительным элементом декора. А чтобы увеличить пространство, на стены повесьте зеркала. Если есть старинные, можно отреставрировать раму и покрасить ее.

Способ № 3: перестановка мебели и зонирование пространства

Мебель - один из самых заметных элементов в интерьере, и именно с нее можно начать преображение пространства, считает операционный директор "Монзе" Александр Шнурко. Даже при небольшом бюджете легко добиться визуального "вау-эффекта", выбрав один акцентный предмет - например, кресло, комод или обеденный стол. Вокруг него можно выстроить цветовую палитру и общий "настрой" интерьера, включая текстиль и аксессуары.

"Есть заводские модели с декором и без, в интересных цветах. Изделия с декором изготавливают с использованием специальных технологий, поэтому готовые решения часто более долговечны, чем изделия, обновленные самостоятельно путем покраски или оклейки пленкой", - отмечает Шнурко.

Необязательно покупать новую мебель для всей комнаты - достаточно добавить одно интересное кресло или пуф, считает Анна Солдаткина. Старую деревянную мебель можно покрасить акриловой краской или покрыть лаком, а если есть навыки - сменить обивку дивана или стульев.

Стоит подумать и о грамотном зонировании пространства - разделении его на функциональные зоны. Чаще всего помещение делится на спальню, гостиную, рабочее место и кухню.

Даже если на даче всего одна комната, можно отделить прихожую полками, над обеденным столом развесить яркие тарелки, а спальную зону обозначить пушистым ковриком на полу.

Советы по зонированию помещения:

Используйте стеллажи, шкафы или диваны в качестве перегородок для разделения зон.

Размещайте мебель под углом или в центре комнаты для обозначения границ зон.

Используйте мебель-трансформер, которая может выполнять несколько функций, для экономии пространства. Если места немного - раскладное кресло можно превращать в кровать для ребенка. А в письменный стол может превращаться выдвижная полка шкафа.

Из-за обилия вещей визуальный шум стал проблемой для многих дачников, отмечает Александр Шнурко. Чтобы сделать интерьер более аккуратным и гармоничным, нужно разгрузить пространство - разместить скрытый стеллаж под размер свободной ниши или шкаф там, где раньше был неоформленный угол.

Переделка мебели

Не выбрасывайте старую или поломанную мебель. Ее можно "перепрофилировать". Например, из старого стула несложно сделать табуретку (украсив ее сиденье новеньким чехлом) или тумбочку. Старую стремянку можно переделать в этажерку и т. д.

Доступную мебель для обновления дачи можно найти на маркетплейсах - зачастую ее отдают даже даром, говорит Александр Шнурко. А дальше достаточно ее слегка переделать "под себя". Например, можно заменить ручки или ножки, добавить интересные полки. Также быстрый результат дает обновление столешниц - можно заменить изношенную на новую шпонированную или ламинированную, не покупая новый стол целиком, объясняет эксперт.

Сделать интерьер стильным можно, даже точечно обновив отдельные предметы - например, журнальные столики, если их декорировать с учетом общей стилистики интерьера, считает эксперт.

Способ № 4: освещение и зеркала

"Обратите внимание на освещение, - советует Анна Солдаткина. - Дополнительные источники света (гирлянды, торшеры, бра, фонарики на батарейках) добавят уюта, особенно в вечернее время".

Чтобы улучшить освещение, можно:

использовать собственно светильники. Не обязательно вкручивать более мощную лампочку в люстру посреди потолка. Задумайтесь об установке дополнительных источников света - поставьте торшер, включите настольную лампу, подвесьте на веранду гирлянду или красивый фонарь.

увеличивать поступление дневного света в помещение. Для этого иногда достаточно поменять шторы, обрезать ветви растений, затеняющие окно снаружи, разобрать завалы ненужных вещей на подоконнике.

использовать зеркала - они и отражают свет, иногда создавая фактически новый источник освещения, и расширяют помещение.

Попробуйте изменить цветовую палитру комнат. Если комнаты дачи отделаны деревом или темными (или потемневшими от времени) обоями - сделайте хотя бы одну светлую стену, оклеив ее светлыми обоями или покрасив. Если комната, напротив, блеклая - сделайте акцентную (более темную или с ярким рисунком) стену.

Способ № 5: натуральные акценты

Дача - это всегда про близость к природе и единение с ней. Поэтому даже внутри дома можно сделать акценты в интерьере из натуральных материалов. Это могут быть дерево, натуральный камень, льняные или хлопчатобумажные ткани, керамика.

Используйте деревянную или плетеную мебель. Идеально впишутся в интерьер и плетеные корзины (в них можно хранить посуду, текстиль и т. п.). Предметами интерьера могут стать, как уже было сказано, красивые, слегка обработанные коряги или корни. Акцентом может стать интересный крупный камень несимметричной формы и с прожилками разных цветов.

Растения

Создать уют на даче, улучшить микроклимат в доме могут растения. При их выборе стоит учитывать освещенность помещения, стиль интерьера, а также то, как часто вы бываете на даче (растения нужно периодически поливать, а зимой придется, скорее всего, вывезти их из неотапливаемого дома). При этом изменить интерьер могут растения как внутри дома (допустим, горшок с крупным растением на полу), так и снаружи (например, если вы сможете увить веранду какой-то лианой).

Можно использовать нестандартные емкости для высаживания растений. Понадобится немного фантазии и материалы, которые обычно есть под рукой. Например:

Несколько консервных банок. Простенький вариант. Но они отлично подойдут для выращивания небольших растений. Их можно раскрасить масляными или акриловыми красками в разные цвета.

Кашпо из гипса. Понадобятся две емкости - наливаем гипсовую смесь в ту, что больше, и вставляем внутрь меньшую форму, выдавливая гипс на стенки.

Кашпо из старых вещей. Для высаживания растений подойдут старые чайники, кастрюли, ящики и т. п.

Однако, используя старые вещи, не злоупотребляйте этим. Это должны быть один-два акцента на помещение или дачный участок. Если же вы используете их слишком много, появится ощущение захламленности.

Часто задаваемые вопросы

Как обновить интерьер дачи дешево, если нет времени на ремонт?

Для преображения пространства большой потенциал у текстиля и элементов декора, говорит Александр Шнурко. Новая скатерть, подушки, пледы, занавески способны полностью изменить атмосферу в помещении. Добавьте полки - открытые, легкие - для книг, посуды, мелочей, растений в горшках. Обратите внимание на освещение: даже гирлянды или точечная подсветка способны по-новому раскрыть интерьер.

Какие материалы подойдут для интерьера дачи?

Лучше всего использовать натуральные материалы - такие как дерево, камень, плетеные вещи, которые будут создавать ощущение единения с природой.

Какие элементы интерьера проще всего сделать своими руками?

Несложно сделать коллажи на стены, кашпо, обновить мебель, сшить чехлы на подушки.

Где искать вдохновение?

Посмотрите фото дачных интерьеров в интернете. После просмотра десятков фотографий у вас появится определенность - что вам нравится, а что нет, в каком доме вы хотели бы проводить лето.

Для вдохновения прогуляйтесь на свежем воздухе, послушайте звуки природы, обдумывая будущий интерьер дачи.