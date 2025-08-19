Естественное удобрение: что такое сидераты и как они влияют на почву

Сезон отдельных овощных культур уже подошел к концу, поэтому самое время удобрять освободившуюся почву. Естественной подпиткой для земли могут стать сидераты. «Вечерняя Москва» вместе с главным агрономом страны Октябриной Ганичкиной разбиралась, в чем особенность этого типа удобрений.

По словам собеседницы «ВМ», сидераты — это растения, выращиваемые специально для улучшения почвы. Обычно их сеют после сбора разных овощных культур.

К примеру, сейчас на открытом грунте сошли огурцы, поэтому самое время высадить на их месте сидераты. Для этого с участка удаляется ботва, перекапывается и разравнивается почва, добавляются искусственные и полные минеральные удобрения, а затем сплошным методом рассыпаются семена сидератов, — рассказала Ганичкина.

После посева растений их необходимо укрыть нетканым материалом и оставить до первых заморозков, а затем перекопать почву. Однако делать это нужно особым методом, предупредила специалист:

Все зеленые листики проросших сидератов должны оказаться в земле. Только так образуется естественный перегной, который обогащает почву минералами и натуральным азотом и удерживает влагу. При этом сидераты растут около 40–45 дней, поэтому их надо успеть посеять до конца сентября, чтобы они успели окрепнуть.

Ганичкина рассказала, что самыми лучшими видами сидератов считаются:

горчица;

овес;

ячмень;

вика.

На месте, где прорастали сидераты, можно высаживать абсолютно любые овощные культуры, потому что считается, что эта почва хорошо подготовлена к новому сезону урожая, — заключила агроном.

