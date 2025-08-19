Шесть устаревших мифов о букетах цветов

Можно ли подарить любимой девушке букет желтых тюльпанов, что не так с тринадцатью розами и где, кроме похорон, уместно четное количество цветов? Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рассказала «Вечерней Москве» о популярных мифах и правилах цветочного этикета, которые помогут сделать подарок уместным и приятным.

Существует ли универсальный цветочный этикет

Скорее, нет, чем да. В большинстве культур совпадают базовые принципы восприятия цвета и несколько числовых ассоциаций. Число 13 традиционно считается несчастливым, а семерка — признаком удачи. В остальном все очень разное. То, что для нас кажется строгим правилом, в других странах может вовсе не иметь значения. Например, в России не принято дарить букеты с четным количеством цветов, а в Европе на это обычно не обращают внимания. В Азии же предпочитают избегать числа четыре, считая его неблагозвучным.

Несмотря на то что цветочный этикет везде разный, есть универсальные правила хорошего тона. Во всем мире ценят свежие цветы и красивые букеты, собранные с учетом личных предпочтений и характера того, кому они предназначены. Второй важный момент: не стоит дарить слишком ароматные или потенциально аллергенные цветы (например, лилии или георгины), если вы недостаточно хорошо знаете человека и особенности его организма.

Четное или нечетное?

Если вы живете в России или странах СНГ, дарить четное количество цветов точно не стоит, но это правило касается только монобукетов. Если речь идет о массивных сборных композициях из разных цветов, правило четности и нечетности отменяется. Точно подсчитать количество стеблей и бутонов в таких композициях порой очень сложно, особенно если в оформлении присутствуют много мелких цветов, например, ромашек. Поэтому в таких случаях не нужно зацикливаться на цифрах: куда важнее, чтобы букет передавал настроение и дарил радость.

Желтые тюльпаны — вестники счастья и радости

Желтый традиционно символизирует солнце, радость, тепло и богатство. Когда-то популярная песня породила миф о разлуке, но сегодня он уже не имеет никакого значения. Например, весной букеты желтых оттенков становятся, наоборот, очень востребованными: ими словно хочется привлечь солнечные дни и приблизить приход теплой поры.

Миф или правда

13 роз обычно не дарят

Это правда. Такое количество роз (да и других акцентных цветов) лучше не дарить. Но есть люди, которые считают число 13 счастливым конкретно для себя, поэтому будут рады принять такой подарок. Если вы в этом уверены, то можно сделать исключение.

Гвоздики — устаревший цветок

Совсем нет. Сегодня гвоздика переживает второе рождение: она представлена в сотнях форм и оттенков — от нежно-пудровых до ярких и экзотических. Все чаще именно гвоздику выбирают для стильных современных букетов, в том числе свадебных.

Одна роза — это моветон

Все зависит от контекста: во Франции одну розу дарят даже миллионеры — там это символ страсти и романтических чувств. А где-то ее воспринимают как слишком скромный подарок. Однако даже одну розу можно оформить так, что это не будет выглядеть формальностью. Например, можно сделать креативную упаковку или добавить интересные элементы оформления. Если вы полностью хотите уйти от стереотипа с розой, есть и другие цветы, которые замечательно смотрятся соло, например, протея.

Упаковка в букете не важна

Если это подарок, то упаковка очень важна. Даже если цветы через час окажутся в вазе, красивая упаковка подчеркнет красоту букета и самого момента дарения. Чтобы не испортить впечатление, лучше избегать небрежности, а также самых дешевых или вовсе неподходящих материалов, например, целлофана в горошек.

Деловой этикет

В деловой и личной сферах есть свои нюансы. Например, если мужчина дарит девушке-коллеге букет красных роз, она может увидеть в этом нечто большее, чем просто уважение и поддержку. Но если известно, что конкретно эта девушка предпочитает только красные розы, такой подарок может быть уместен.

В целом для деловой коммуникации лучше выбирать цветы нейтральных или пастельных оттенков. Люди постарше обычно предпочитают пышные и объемные букеты из классических цветов. Молодое поколение чаще выбирает орхидеи, каллы, стрелиции и другие экзотические и необычные цветы, чтобы подчеркнуть стиль и индивидуальность.

