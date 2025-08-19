Эксперт раскритиковал идею ограничить количество питомцев в семье

С такой идеей ранее выступили в Общественной палате РФ.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подчеркнул, что в нашей стране никто не в праве вводить подобные запреты.

«Я считаю, если это юмор такой своеобразный, то ладно, а если люди серьёзно — мне их жаль. Какая связь? Причём здесь дети и животные? Кто-то хочет завести пятерых детей, кто-то хочет завести пятерых котов. У нас свободная страна, есть Конституция, по которой человек устраивает свою жизнь так, как ему хочется. Ни Общественная палата, ни кто бы то ни был не может на это никак влиять. Это первое. Второе — дети у нас до 18 лет. В 18 лет — это уже взрослый человек. У меня есть взрослый восемнадцатилетний сын. Когда он достигает 18 лет, мне одну из своих собак кому-то отдать надо теперь? Раз у меня теперь на одного ребёнка меньше. А что делать, если люди не могут иметь детей? У нас таких много. Им в остальном теперь надо тоже отказать, в том числе в животных? А вот те, у кого сейчас животных больше, чем детей, у них их будут забирать, по логике ОП? И, наконец, кто и как это будет проверять и контролировать? Кто зайдёт ко мне и пересчитает моих котов, собак? Ощущение, что либо пошутили не очень удачно, либо не читали ни Конституцию, ни букварь, потому что как-то совсем мимо кассы. С такими инициативами надо быть аккуратней».

С предложением ограничить количество домашних животных выступил первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. По его словам, такую норму нужно установить на федеральном уровне, передаёт издание «Абзац». Общественный деятель считает, что было бы оптимально, если в каждой семье будет жить хотя бы одна собака и одна кошка, но максимальное число питомцев не должно превышать двух.