Как выбрать краску для детской комнаты: топ-5 параметров, на которые важно обратить внимание
Выбор краски для детской комнаты — задача не из простых. Здесь мало ориентироваться только на цветовую палитру или стиль интерьера. Гораздо важнее — безопасность, долговечность и практичность. Эксперт по краскам, руководитель учебного центра «Академия Luxium» Ольга Колос выделяет пять ключевых параметров, которые стоит учитывать при выборе материалов для оформления детской.
Экологическая безопасность
Современные производители предлагают огромное количество красок, но далеко не все из них подходят для использования в детских помещениях. Оптимальным выбором станет краска на водной основе с минимальным содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Содержание ЛОС не должно превышать 30 г/л, а лучше — быть значительно ниже. Такие составы почти не имеют запаха, быстро высыхают и не выделяют токсичных испарений в воздух даже при длительном использовании. При этом обязательно стоит искать краски с экологической маркировкой, например, «Листок жизни» или указанием «Рекомендована для применения в детских учреждениях». Эти обозначения гарантируют соответствие продукции экологическим стандартам и нормам безопасности.
Износостойкость
Это особенно важно, если ребенок активный, любит рисовать, лепить или просто с увлечением исследует окружающий мир. Поверхности в детской комнате должны легко очищаться от загрязнений и при этом не терять эстетичный вид. Поэтому всегда рекомендуется выбирать краски с высокой устойчивостью к истиранию. Такие составы способны выдерживать регулярное протирание влажной тряпкой или даже мягкой губкой с моющим средством. При этом они не образуют пятен, не тускнеют и не разрушаются при частом уходе. Идеальный вариант — краска с так называемым «эффектом лотоса», которая отталкивает влагу и грязь. Она не впитывает воду, что предотвращает появление разводов и способствует легкой уборке. Особенно это важно в зоне творчества, рядом с письменным столом, или в игровой зоне, где возможны активные и не всегда аккуратные занятия.
Колеровка
Детская — это не только функциональное пространство, но и источник вдохновения для ребенка. Цвета влияют на эмоциональное состояние, концентрацию внимания и даже сон. Чтобы создать интересный и индивидуальный интерьер, важно иметь возможность выбирать из широкого спектра оттенков. Многие производители водно-дисперсионных красок предоставляют такую опцию, что позволяет реализовать самые смелые идеи: от нежных пастельных палитр до ярких акцентных зон. Благодаря возможности точной колеровки можно подобрать нужный тон в соответствии с концепцией дизайна, а также легко воспроизвести его позже, если понадобится подкраска.
Тип поверхности
Для детских комнат рекомендуется применять краски на водной основе – акриловые, вне зависимости от того, какую поверхность необходимо покрасить (стены, потолок или пол). Такие краски хорошо ложатся на любые поверхности, обладают отличной укрывистостью, прочностью и эластичностью. Потолки, как правило, не подвержены механическим воздействиям, поэтому для них подойдет глубокоматовая краска с высокой степенью белизны. А вот стены, особенно в нижней части, должны быть покрашены более прочной и устойчивой краской, способной выдержать удары и царапины. Что касается пола, то если вы все же решите красить его, необходимо использовать специализированные составы, рассчитанные на повышенную механическую нагрузку и истирание. Однако в большинстве случаев для пола предпочтительнее использовать другие покрытия — например, ламинированное или виниловое покрытие, которые безопаснее и легче в уходе.
Гипоаллергенность
Хотя это и не строго обязательный параметр, но при выборе краски для детской он играет значительную роль, особенно если у ребенка есть склонность к аллергии или заболеваниям дыхательных путей. Хорошая гипоаллергенная краска должна иметь в составе минимум компонентов, способных вызывать раздражение или негативную реакцию организма. Идеально, если производитель указывает на упаковке соответствующую информацию. Если на упаковке указано, что краска гипоаллергенная, стоит запросить у консультанта подтверждающий сертификат.
Кроме того, обращайте внимание на отсутствие резкого запаха — это прямой показатель наличия агрессивных компонентов. Качественная краска на водной основе практически не пахнет даже во время нанесения, а после высыхания становится абсолютно нейтральной.
Опасные составы
Особое внимание стоит уделить тому, какие краски использовать нельзя. Не рекомендуются краски на органических растворителях — например, алкидные эмали или нитрокраски. Они содержат высокий уровень ЛОС, имеют резкий запах, который может сохраняться в помещении неделями, и могут провоцировать аллергические и астматические реакции. Также нельзя использовать фасадные краски, даже если они обещают суперпрочность — в их составе нередко присутствуют биоциды и фунгициды, направленные на борьбу с плесенью, но при этом опасные для чувствительного детского организма. Такие составы недопустимы в жилых помещениях, особенно в детских.
При выборе краски для детской важно учитывать не только визуальные предпочтения, но и то, как материал будет вести себя со временем: в контакте с ребёнком, светом, загрязнениями. Идеальная краска — та, что создаёт безопасную, устойчивую и вдохновляющую среду.