«Возможен летальный исход». Россию атаковал особо опасный вид пауков

Этим летом пауки-осы, или аргиопы Брюнниха, заполонили десятки российских регионов, вызвав опасения местных жителей. В том числе членистоногих заметили на территориях, которые для них не характерны. Ученые считают, что стремительное распространение вида связано с глобальным потеплением. По их словам, при определенных условиях в будущем пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России. Аргиопа Брюнниха — ядовитый вид, укус представителей которого может быть опасен для здоровья.

Пауки-осы захватывают российские регионы

С начала лета 2025 года пауков-ос заметили в 20 российских регионах, в том числе в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Большая часть сообщений от жителей о насекомых пришлась на август, чаще всего они поступали из Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.

Прежде зона обитания членистоногих была гораздо уже и ограничивалась лишь южными территориями. В основном их можно было встретить на Кавказе и в Крыму. Однако на фоне глобального потепления пауки-осы стали размножаться активнее и осваивать новые территории. Согласно прогнозам ученых, уже этим летом при условии теплой погоды они смогут достичь Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

Кроме того, более теплый климат дал аргиопам Брюнниха шанс закрепиться в Центральной России насовсем.

«Если зимой пауки не будут вымерзать, то останутся надолго. Но если будет суровая зима, то вся их популяция, которая добралась до Центральной России, может погибнуть», – Руслан Бутовский, профессор, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология».

Эксперты отмечают, что даже если пауки-осы не выживут грядущей зимой в непривычных локация, то могут вернуться туда в следующие теплые периоды. По словам директора природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколога Романа Пукалова, вместе с повышением глобальной температуры наблюдается смещение границ природных зон, а вместе с ним — изменение ареалов обитания насекомых и паукообразных.

Укус представляет опасность для некоторых групп населения

Арахнолог Федор Мартыновченко сравнил укус паука-осы с укусом обычной осы или пчелы. Для большинства этот вид не представляет опасности: объем выделяемого яда слишком мал, чтобы серьезно навредить, кроме того, пауки-осы редко могут прокусить кожу взрослого человека. Как правило, симптомы после укуса ограничиваются местной реакцией и проходят самостоятельно в течение пары суток.

Опасаться встречи с членистоногими стоит детям, а также людям с тонкой кожей и страдающим от аллергии. В этих случаях укус может вызвать отек дыхательных путей, температуру и анафилактический шок.

«Изредка, но возможен и летальный исход», — предупредил Мартыновченко.

Обычно пауки-осы не ведут себя агрессивно без причины и не нападают первыми. Представители вида жалят только в случае прямого контакта — если их берут в руки или случайно придавливают.