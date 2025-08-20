Почему сажать яблони нужно осенью

Весной они расцветут, как «японская сакура».

Кроме того, приусадебный участок можно украсить сиренью. Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала специалист по садоводству и ландшафтам Галина Шатнёва.

«[Осенью — прим. ГМ] нужно сажать яблони — это самое русское растение. Декоративные сорта ничуть не хуже японской сакуры: у нас есть такие виды, которые просто невероятны. Для красоты также хорошо подходит декоративная сирень. А для пользы можно посадить и новые плодовые сорта яблок — наши питомники активно работают над их выведением, и у них это очень хорошо получается».

Ранее в МГУ опровергли риск уголовного наказания за выращивание мяты на дачах. Она не входит в список запрещённых для сада растений, однако за его наличие на участке можно получить штраф.